Facebook станаха обект на редица критики през миналата година за начина, по който съхраняват и споделят личните ни данни в интернет. Компанията също така представи и допълнителни инструменти на маркетинговите си партньори, с които още по-ефективно да ни таргетират с реклами. Facebook вече разкриха плановете си да изискват от рекламодателите да получат изричното разрешение на потребителите да ъплоуднат телефонния им номер или имейл адрес в дадена публична база данни. Социалната мрежа ще бъде изключително внимателна с личните ни данни през 2019г.

Много скоро ще разполагаме с достъп до инструмент, който вече ще ни предостави повече детайли защо виждаме дадена реклама във Facebook. Tази функционалност ще е достъпна за всички от 28 март под формата на "Why Am I Seeing This Ad" бутон в падащото меню на емисията с публикации в профилите ни, съобщава TechCrunch. Досега можехме да виждаме данни единствено за брандовете, които използват личните ни данни за разпространение на реклами. Новият инструмент вече ще ни показва детайли за човека, който е ъплоуднал информацията.

Потребителите ще могат да разберат от "Why Am I Seeing This Ad" и кога данните им са публикувани в интернет. По този начин ще виждаме не само името на бранда, но ще научим повече за неговата дейност и кога са ъплоуднали личната ни информация. Това ще е възможно дори и за партньорите на Facebook, с които данните ни се споделят. Основната идея на "Why Am I Seeing This Ad" е да ни разкрие повече детайли за начина, по който поверителната ни информация се използва от социалната мрежа за рекламни цели.

