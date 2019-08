Функциите за споделяне на екрана от смартфоните са доста популярни, особено при провеждане на видео разговори. По този начин можете да виждате едновременно и с по-добро качество всички участници в обаждането. В определени случаи "Split-Screen" режимите са полезни, когато говорите с любим човек и фокусират вниманието ви изцяло в разговора.

Ако споделите екрана от смартфона може да покажете на събеседника си какво се случва от вашата гледна точка и дори да гледате съдържание заедно. Facebook вече предлагат подобна опция с името Live Chat и компанията планира скоро да разшири възможностите ѝ с поддръжка на "Full Screen". Компанията вече работи над още една полезна функция, предаде AndroidPolice.

Името на тази опция е "Share Your Screen Together" и както подсказва ще ви подкани да споделите едновременно екрана с приятелите си. Активирането става с едно натискане на бутон, а след това ще видите нотификация, че приложението Messenger ще запише всичко, което се вижда на екрана. Тестовете версии на "Share Your Screen Together" изключват камерата и не предлагат възможност за "Picture-In-Picture" режим на комуникация.

