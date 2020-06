Facebook е огромен. В началото на 2020 година, компанията регистрира над 2 милиарда месечни потребители. С такова невероятно количество хора, платформата предлага чудесен начин да поддържате връзка с приятели и семейство, да се свързвате с различни общности или да откривате хора или информация с търсене на изображения във Facebook. Независимо дали търсите профила на ваш приятел, дали искате да разберете дали някой не използва вашите изображения, защитени с авторски права, или търсите източника на вирусен мем, търсенето с изображения във Facebook е бърз и лесен начин да намерите онова, което ви трябва. За съжаление, вградената функция за търсене на гиганта не е много полезна тук, но има няколко други метода, които можете да използвате вместо официалното търсене на изображения във Facebook, които ще ви свършат работа, смятат от Android Authority. Как да търсите изображение във Facebook Преди да се впуснем в търсенетo на изображение във Facebook, има нещо, което трябва да имате предвид. Вие ще можете да намирате само профили, които са публични или използващи настройкате „приятел на приятел“ и имате общи приятели. Има два основни начина за извършване на търсене на изображения във Facebook: с имена на файлове и със самите изображения. Резултатите и при двата метода могат да варират, но всичко е лесно и може да бъде направено само за няколко минути. Какви изображения може да използвате Ако ще използвате името на файла, почти всяко изображение може да ви свърши работа. Имената на файловете са уникални за всеки, който ги качва, така че независимо от това, което е на изображението, ще можете да го проследявате. Ако изображението е качено от няколко души, ще бъде посочен само този който пръв го е качил и може да има по-стари копия на изображението, качено от други потребители. Ако ще търсите с изображение, може да ви е трудно да намерите идеално съвпадение. Като цяло, изображенията, които са ясни и уникални, са най-добри за търсене и колкото по-висока е разделителната им способност, толкова по-добре. Разбира се, но търсенето на изображения във Facebook не е същото като софтуера за разпознаване на лица, така че не очаквайте чудеса. Търсене на изображения във Facebook с името на файла Първият метод за търсене на изображение във Facebook работи само ако името на файла не се е променило след първоначалното му изтегляне от платформата или ако самото изображение вече е хоствано във Facebook. Това е очевидно, ако погледнете името на файла или URL адреса, което може да стане, като кликнете с десния бутон върху изображението и изберете „Open image in new tab“. Ако е хоствано във Facebook, то ще съдържа текста fb и дълъг низ от цифри, както се вижда на снимката по-горе. Този низ от числа е ключът за извършване на търсене на изображение във Facebook, тъй като може да се използва за намиране на профила, от който е публикуван. Ще има три низа от числа, разделени с долна черта, но този, който ви трябва е в средата. Това е идентификационният номер на профила на изображението. Сега въведете URL адреса https://www.facebook.com/photo.php?fbid= последван от ID на профила, копиран от изображението. Това ще ви отведе директно до потребителския профил, при условие че е обществен или достъпен за вас. Търсене на изображения във Facebook с помощта на Google Вторият метод, който ще очертаем, използва сложния алгоритъм за търсене на изображения на Google. Ако някога сте използвали Google за обратно търсене на изображения, всичко това трябва да ви звучи познато. Има два начина да направите това. Първият работи, ако изображението вече е качено онлайн. За целта кликнете с десния бутон върху него и изберете „Search Google for image“. Това ще отвори нов таб със съвпадащи резултати от изображения от цялата мрежа, които могат да бъдат стеснени до само резултати от Facebook, като добавите site:facebook.com. Когато изображението е на вашия компютър, а не е онлайн, можете да извършите същото като отидете на image.google.com, кликнете върху иконата на камерата, след което качите изображение. Обърнете внимание, че ако сте на мобилен телефон, може да се наложи да преминете към настолната версия на сайта, за да се появи опцията. След като резултатите се появят, добавете site:facebook.com, за да намерите всички съвпадащи профили във Facebook. Тук сме споменали Google, но повечето съвременни търсачки имат възможност за обратно търсене на изображения. Bing е чудесна алтернатива както и руската търсачка Yandex. Други методи Има и няколко услуги, които могат да ви помогнат. Една от най-популярните е TinEye, която е специализирана в обратното търсене на изображения. Друга безплатна опция за търсене на изображения във Facebook е SauceNAO, тя е чудесна за намиране на източници извън англоезичния свят, по-специално от източноазиатски страни като Китай, Корея и Япония. Има и платени опции, като RevIMG – чудесна платформа за търсене на изображения. Тя използва уникален алгоритъм за идентифициране на продукти, сгради, изкуство, текст и др. Това удобство обаче не е евтино, $ 49 на месец за най-евтиния пакет. Вижте как да активираме Dark Mode режимa и новия уеб дизайн на Facebook