ТikTok е платформа, която се опитва да промени начина, по който създаваме и споделяме видео съдържание от смартфоните. Краткият формат на клиповете и огромната потребителска база вече превърнаха приложението в голям хит сред потребителите. Ако го използвате активно няма как да не сте искали да изрежете или да направите другите редакции в нещата, които създавате. Максималният лимит в TikTok e 60 секунди, а минималния една секунда, като това означава, че разполагаме с разнообразни възможности да провокираме аудиторията. Извършването на по-сериозни редации, добавяне на ефекти, промяна на музикалния фон и други подобни функции налагат допълнителна обработка. Въпреки това няма да се налага да теглите външно приложение, ако искате да изрежете дадено видео в TikTok, тъй като може да го направите директно от менюто, съобщавa BusinessInsider. Как да изрежете видео, което сега сте заснели в TikTok 1. Направете видео в приложението TikTok. 2. След като спрете записа изберете иконата с червената отметка. 3. Кликнете върху ионата "Adjust Clips", която ще видите в десния ъгъл на екрана. 4. Нова лента ще се появи в долната част на екрана, където е вашия клип. 5. Използвайте червените слайдери от двете страни, за да промените продължителността. 6. Когато сте готови с крайния резултат трябва да изберете "Save" в горния десен ъгъл. 7. Трябва да изберете "Next" бутона, за да финализирате редакцията. 8. Кликването на "Post" или "Drafts" ще ви позволи да съхраните файла. Как да изрежете видео, което вече пазите в своята мултимедийна колекция 1. Отворете приложението TikTok. 2. Изберете иконата със символа "+" в долната част на екрана. 3. Кликнете върху "Upload" долу вдясно. 4. Изберете предпочитаното видео, което искате да ъплоуднете. 5. Запазете промените с избора на "Next". 6. Изполвайте червените слайдъри, за да въведете желаната корекция. 7. Запазете промените с "Next" бутона. 8. След това можете да добавяте ефекти, музика и да променяте други лементи от видеото. Имайте предвид, че дори и след като изрежете клипа неговата оригинална версия ще продължи да се пази в устройството.