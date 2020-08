Facebook е най-популярното приложение за социални медии в света, не по-малко популярно е и другото приложение на компанията - Facebook Messenger. Почти всеки, който използва Facebook, използва Messenger за разговори с приятели. Повечето хора обаче не знаят за страхотните функции, които Facebook е добавил към приложението Messenger. В публикацията на Hongkiat са изброени някои от най-добрите и най-полезните съвети за Facebook Messenger. Блокиране на съобщения от бизнеса Някога сте имали разговор с бизнес страница във Facebook Messenger, но сега ви досаждат с техните промоции. Е, има просто решение да се отървете от това. 1. Отворете разговора, който сте водили с бизнеса. 2. В горния десен ъгъл докоснете иконата на синята маркировка и след това докоснете „Turn Messages Off“. 3. Ако докоснете „More options“ ще можете да скриете, изтриете или деблокирате разговора. Скриване на реклама Въпреки че рекламите във Facebook Messenger не са толкова досадни, може да ги скриете. 1. В таба „Chats“, прекарайте пръст наляво върху рекламата. 2. Докоснете иконата за менюто (три хоризонтални линии), която се показва и изберете „Hide ad“. Търсене в разговор Ето как да го направите: 1. Отворете разговор и докоснете снимката на потребителския профил на вашия контакт. 2. В Settings докоснете „Search in conversation“. 3. Сега в полето за търсене въведете ключова дума, с която искате да търсите. Ще се появят всички резултати, съответстващи на ключовата ви дума. Създаване на Messenger Room Интересна функция на Facebook Messenger е Messenger Room. Това е стая за видео чат, в която можете да се свържете с хора чрез споделяне на линк и всеки, който има този линк, може да се присъедини, дори ако няма акаунт във Facebook или Messenger. 1. Отидете на „People“ и докоснете „Active“. 2. Тук докоснете „Create a Room“ и после „Try It“. Сега камерата на вашето устройство ще бъде активирана за видеообаждане. На този етап обаче ще видите две опции за добавяне на участниците: - People with the link (всеки имащ линка може да се присъедини към стаята) - Only people on Facebook (само хората, които имат Facebook акаунт, могат да се присъединят към стаята) 3. След като решите кой може да се присъедини към вашата стая, докоснете „Share Link“, за да поканите хората във вашия видео чат. Включване на тъмен режим Тъмният режим е най-новата тенденция в потребителския интерфейс сред приложенията и операционните системи. Подобно на много други приложения, можете да промените потребителския интерфейс на вашия Facebook Messenger в режим Dark. Ето как можете да го активирате: 1. Докоснете снимката на потребителския си профил, за да отидете в Settings. 2. Тук докоснете Dark mode -> On. Използване на настолната версия Има мобилно приложение за Facebook Messenger и в браузъра ви има Messenger, до който можете да получите достъп чрез Facebook. Но знаете ли, че има трети начин за достъп до Messenger, тоест чрез messenger.com? Въпреки че messenger.com няма всички функции на приложението Facebook Messenger, може да бъде добра опция, когато не можете да получите достъп до Messenger по друг начин. Стартиране на таен разговор Има моменти, когато искате да проведете поверителен разговор с някой от контактите си във Facebook. В такъв случай Facebook Messenger ви позволява да започнете таен разговор, който е криптиран от край до край. За да започнете таен разговор в приложението Messenger, следвайте тези стъпки: 1. Докоснете иконата на ново съобщение в горния десен ъгъл. 2. Докоснете „Secret“ и след това изберете контакта, с когото искате да проведете тайния разговор. 3. Можете също да промените съществуващ разговор в таен, като докоснете името на човека в горната част и изберете „Go to Secret Conversation“. Интересното при тайните разговори е, че можете да зададете таймер за всяко съобщение, като докоснете иконата на таймера в текстовото поле и след това изберете време между 5 секунди до 1 ден. След изтичането на това време, съобщението ще изчезне. Ако не виждате тази опция в приложението Messenger, ще трябва да я активирате в настройките. Ето как: 1. Докоснете снимката на потребителския си профил в горния ляв ъгъл. 2. Отидете на „Secret conversations“ и включете опцията като изберете „On“. Вижте Facebook Messenger скоро ще ни позволи да заключим приложението на смартфона си