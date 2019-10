Ако имате много приложения на телефона си най-вероятно повечето от тях не са ви от голяма полза, а само губят от ценното ви време. Най-добрият начин да намалите времето пред екрана е като махнете тези приложения от погледа си. А ако сте родител и не искате децата ви да имат достъп до всички тези приложения, може дори да ги блокирате. За щастие можете да скриете и ограничите Android приложенията. Ето как да направите това, според Make Use Of, независимо дали искате да скриете приложения от себе си или от други хора. Как да скриете Android приложения При този метод не деинсталирате напълно приложенията от телефона си и винаги можете да започнете да ги използвате отново. Има различни приложения, които може да използвате за тази цел. Едно такова е Calculator Vault. Този удобен инструмент може да замаскира всяко приложение на вашия телефон като стандартна програма за калкулатор. Calculator Vault дублира приложението, което искате да скриете и го запазва в собствено отделно пространство. След като добавите приложението тук, можете да го деинсталирате от телефона си. Въпреки че въпросното приложение вече няма да бъде достъпно от никъде другаде на вашия телефон, вие все още можете да продължите да го използвате от Calculator Vault. Приложението ви позволява да го защитите с парола. Google Family Link е чудесен инструмент за родители. Тази услуга ви позволява да наблюдавате и да контролирате Android телефона на вашето дете. С Family Link може дистанционно да скривате приложения на телефона на вашето дете. Приложението дори ви позволява да задавате ограничения, да одобрявате изтегляния и покупки в приложението и да заключвате телефона от разстояние. Налична е и функция за местоположение, която ви позволява да следите местонахождението на свързания телефон. Как да ограничите Android приложения Можете или да ограничите конкретни приложения, или да изберете период от време, в който да не можете да използвате телефона си. 1. Digital Wellbeing Android 9 Pie има вградена помощна програма, която записва ежедневното ви използване на устройството и ви казва точно с какво губите времето си. Функцията ще намерите в Settings –> Digital Wellbeing & parental controls. В случай че не можете да я намерите, ще трябва да изтеглите приложението от Google Play. С Digital Wellbeing можете да задавате ограничения на приложения. Когато времето за приложението изтече за деня, иконата му ще се появи в сиво и вече няма да можете да го отваряте. Android също ще блокира известията му, така че да не се изкушавате да деактивирате ограничението, след като видите че има непрочетено съобщение или коментар. За да конфигурирате ограничение за приложение, стартирайте Digital Wellbeing. Докоснете Dashboard, след което изберете приложението, на което искате да поставите ограничение. Докоснете опцията App Timer и определете дневната си доза. Накрая натиснете бутона OK. Ако телефонът ви все още не поддържа официално Digital Wellbeing, може да използвате алтернатива като приложението ActionDash. 2. Google Family Link и Google Play Store Освен че ви позволява да скривате приложения, Google Family Link има опция за задаване на ограничения за приложения. След като потребителят изчерпи дневния си лимит, той няма да може да използва това приложение до следващия ден. Разликата тук е, че само родителят има възможност да контролира и коригира ограниченията. Родителите също могат да се възползват от родителския контрол на Google Play Store, за да установят ограничения за изтегляне. Може да зададете рейтинг на съдържанието за приложения, игри, филми и музика. Play Store ще ви помоли да заключите настройките с PIN код, за да не може детето ви да ги промени. Родителският контрол в Google Play Store –> Left menu –> Settings –> Parental Controls. Вижте най-добрите приложения които предлагат родителски контрол за смартфони