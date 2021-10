Facebook е услуга, която има важна част в живота на милиона потребители. Социалната мрежа е ежедневен източник на актуална информация и съдържание на любимите хора и приятели. Броя на харесванията на публикациите е един от инструментите, с които алгоритмите на Facebook подбират какви постове да виждаме. Последни изследвания показват, че се увеличава броя на хората, които обръщат твърде голямо внимание на популярността на публикациите във Facebook. В някои случаи е възможно дори възникването на негативно влияние върху менталното здраве на потребителите. Съществуват различни начини, с които да скриете харесванията във Facebook. Собствениците на устройства с Windows, macOS, Linux и Chrome OS могат да използват уеб версията на Facebook, за да скрият Like-овете на публикациите. За да го направите отворете предпочитан браузър и се логнете в своя профил в социалната мрежа. Ето и какви други стъпки да следвате, според HowToGeek: 1. След като се логнете изберете символа със падаща стрелка в горния десен ъгъл. 2. Изберете от менюто "Settings & Privacy". 3. Отворете "News Feed Preferences" раздела. 4. Скролнете докато не видите секция "Reaction Preferences". 5. Скриването на публикациите от други потребители да изберете опцията "On Posts from Others". За да го направите със собствениците публикации активирайте слайдера до "On Your Posts". 6. Facebook ще започне автоматично да скрива броя на харесванията във вашия профил. Изберете "x" символа в горния десен ъгъл, за да затворите "Reaction Preferences" прозореца. 7. Следващият път, когато отваряте публикации вече няма да виждате броя на харесванията от другите потребители. Oще от Digital: Какво се случва когато деактивирате Facebook акаунта си