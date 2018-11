Браузърът никога не е бил просто още едно приложение на компютъра ни. Обикновено той е първото нещо, което отваряме сутрин когато седнем пред компютъра и последното, което затваряме вечер. Но в края на краищата, браузърите също са приложения. И това може да се окаже объркващо, когато се опитвате да направите всичко в едно приложение. Ето защо от Make Use Of са събрали 7 полезни разширения за Google Chrome, които увеличават възможностите на браузъра. 1. Workona Ако сте човек, чиято работа до голяма степен се върти около интернет услугите и браузъра, знаете колко тромаво е жонглирането между десетки прозорци и табове. С Workona може да организирате и управлявате табовете на браузъра от централното табло, за да увеличите производителността си. 2. Bookmark OS Bookmark OS е разширение, имащо за цел да преобразува браузъра ви в нещо като опростена операционна система. То е интуитивен и елегантен мениджър на отметки, който ви позволява да организирате, сортирате и разглеждате отметките си точно като файловете на работния си плот. Bookmark OS е абонаментна услуга, която струва един долар всеки месец. 3. Tab Resize Tab Resize е разширение с чиято помощ преоразмерявате прозорците. Удобното меню на разширението ви позволява лесно да преминете към различните възможности за подреждане на прозорците, като например два прозореца един до друг или четири, поставени във всеки ъгъл. Tab Resize също така ви позволява да създавате свои собствени оформления, като конфигурирате конкретно колоните и редовете. 4. SessionBox Въпреки факта, че повечето потребители имат повече от един профил, съвременните браузъри все още не позволяват едновременно няколко сесии в един исъщ прозорец. За щастие има приложения като SessionBox. Разширението предлага множество начини за създаване и управление на нови сесии. Има и функция за споделяне на тези сесии и синхронизиране с други компютри, които притежавате. 5. Papier Papier е простичко разширение за водене на бележки. Разширението може да бъде достъпено и офлайн и дори има куп инструменти за редактиране, както и тъмен режим. 6. The Great Suspende Разширението по същество гарантира, че табовете, които не сте използвали от известно време, в крайна сметка няма да „задушават“ работата на компютъра и вашата работа ще върви гладко. The Great Suspende прави това, като „приспива“ тези табове и когато ви потрябват отново, разширенето автоматично ще ги презареди. Great Suspender е доста лек инструмент, така че не се притеснявайте за това, че консумира ресурси, тъй като е постоянно отворен. 7. Nimbus Nimbus е идеалното разширение за скрийншоти. То често е наричано швейцарско ножче за скрийншоти, защото предлага почти всяка функция, която ще ви е необходима за тази цел. Това включва запис на конкретна част от прозореца, пояснения, добавяне на водни знаци и много други. Вижте 4 браузъра, които гарантират пълна анонимност в Интернет