Казват, че Facebook знае всичко за нас и това е точно така. Факт е, обаче, и че много често в социалната мрежа ни се показват реклами за неща, които няма как да ни заинтересуват. Понякога може да минат няколко месеца, преди да започнем отново да виждаме подходящи реклами. Facebook знае кои сме или с какво се занимаваме, но от време на време има вероятност да ни показва реклами, от които нямаме интерес. Те дори може да са досадни или дори обидни. Ако това се случи, лесно може да ги скриете, напомнят от How To Geek. Ето как става това: 1. Кликнете или докоснете трите точки в горния десен ъгъл на рекламата и изберете Hide Ad. 2. Ако използвате уеб сайта, изберете една от причините, поради която не искате да виждате рекламата и кликнете върху “Continue”. 3. Вече никога няма да видите тази реклама. Ако искате да се отървете от всички реклами на една и съща фирма, изберете “Hide All Adverts From [името на компанията]”. 4. Ако сте оскърбени от рекламата и искате някой от Facebook да я прегледа, изберете Report Ad и след това изберете причина за това ваше желание. Кликнете върху “Continue” и рекламата ще бъде изпратена до Facebook за преглед, както и скрита от вашия фийд. Няма гаранция, че това, което считате за обидно, всъщност е в съответствие с Условията за ползване на Facebook, но поне го скрива, за да не го виждате отново. Вижте 5 ограничения на Facebook, които могат да бъдат решени лесно