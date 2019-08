Facebook винаги са акцентирали върху факта, че популярната им платформа е безплатна за изтегляне от потребителите. Именно заради това в продължение на десетилетие на началната страница на социалната мрежа виждахме слогана "It's Free And Always Will Be". Така компанията се опитва да подкани повече хора да регистрират профили във Facebook, ако вече не са го направили, тъй като няма да им струва нищо. За в бъдеще, обаче няма да виждаме традиционния слоган, когато заредим началната страница на услугата.

Старата начална страница

От BusinessInsider ни информират, че "It's Free And Always Will Be" вече е премахнат от компанията. Вместо него потребителите вече виждат съвсем различен текст, който гласи "It's Quick And Easy". Любопитното е, че от Facebook не са коментирали официално ситуацията и респективно не са публикували причина за това решение. Факт е, че потребителите в САЩ и държавите на европейския континент, които заредят началната им страница виждат единствено новия слоган.

Новата начална страница

Съществува голяма вероятност причината да е свързана с разследванията на антитръстовите органи. Една от основните версии е, че Facebook махат слогана, тъй като достъпа до услугата не е безплатна. Потребителите не плащат от джоба си, за да имат профил, но компанията използва личните им данни за генериране на приходи. Независимо дали това е причината можем спокойно да кажем, че слогана "It's Free And Always Will Be" остава в историята и вече няма да е част от Facebook.

