Google промениха дизайна на някои от популярните си приложения през последните месеци. Технологичният гигант вече работи над проект, който ще промени визията на Google Chrome. Финалният дизайн се очаква да е достъпен за потребителите до края на годината. Добрата новина е, че има как още сега да изпробвате функцията и подобренията, които тества Google в уеб браузъра. В момента Google Chrome може да се похвали с над 60% дял в пазара на мобилни и десктоп браузъри и новия дизайн ще има за цел да улесни допълнително работатa ни, независимо от устройството, което използвате. Ето и какви стъпки трябва да следвате, за да имате достъп до новия дизайн на браузъра, според MakeUseOf: 1. Отворете Google Chrome. 2. Въведете командата "chrome://flags" в адресната лента и натиснете "Еnter". 3. Напишете в полето за търсене "top-chrome-md". 4. Oткрийте в резултатите "UI Layout for the browser's top chrome". 5. Изберете от падащото меню опцията "Hybrid"". 6. Върнете се в полето за търсене и този път напишете "secondary-ui-md" 7. Открийте раздела "Material Design in the rest of the browser's native UI" и натиснете "Еnabled" от падащото меню. 8. Рестартирайте браузъра. Имайте предвид, че това са експериментални функции, което означава, че може да възникнат неочаквани бъгове. Все пак това е най-добрия начин да изпробвате подобренията в Google Chrome преди още да са достъпни за широката общественост. Гореизброените стъпки се използват от разработчиците, които постоянно тестват и променят начина, по който работят различните елементи от графични интерфейс на уеб браузъра.