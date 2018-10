Браузърът може би е приложението, което използвате най-много на смартфона си. Ето защо много е важно той да отговаря на всички ваши нужди. Може би искате по-удобен интерфейс или може би ви е грижа за вашата лична неприкосновеност. Има Android браузъри за всеки вкус, а от Make Use Of са събрали 5 опции, които се открояват от останалите тъй като предлагат нещо специално. Firefox Focus: фокусиран върху поверителността Firefox Focus е създаден с единствената цел да гарантира вашата поверителност. Няма история на сърфиране, списък на най-посещаваните от вас уебсайтове или подобни функции, които са присъщи за повечето съвременни браузъри. Освен това, Firefox Focus предлага широк набор от инструменти, които ви позволяват да покриете следите си, когато напуснете уебсайт. А тъй като, Firefox Focus предотвратява всички плъгини, работещи на заден план, той също така е по-бърз при зареждането на уеб страниците. Opera Touch: по-удобно сърфиране в мрежата Opera Touch е браузър за хора, които срещат трудности при сърфирането в мрежата от своя телефон с голям екран. Вместо обичайния набор от опции в дъното, приложението се предлага с един плаващ бутон базиран на жестове, наречен „Fast Action Button“. Можете да го местите в различни посоки, за да получите достъп до действия като отваряне на нов таб, презареждане, търсене и др. Този браузър има и няколко други удобни инструмента. Единият е My Flow, който ви позволява безпроблемно да споделяте съдържание между Opera на вашия десктоп и на телефона си. Плюс това има настройка за блокиране на уебсайтове, които крият криптовалути във фонов режим. Ecosia Browser: с грижа за околната среда Ecosia Browser е браузър, базиран на Chromium и е разработен от организация с нестопанска цел. Рекламните приходи от всяко търсене в мрежата, извършено в браузъра Ecosia, допринася за засаждането на едно дърво. Да, всички приходи от браузъра се използват за финансиране на програми за залесяване. Едно дърво струва около четиридесет и пет търсения, което не е много. DuckDuckGo: поверителност + оценка на сайтовете, които посещавате В допълнение към поредица от ориентирани към поверителността функции, браузърът DuckDuckGo за Android ви показва колко сигурен е даден уебсайт, като го класира. Тези резултати са получени от оценка на няколко критерия за сигурност. Те включват дали е налице HTTPS, броят на тракерите и други. Браузърът показва този клас до адресното поле и дори ви позволява да го подобрявате ръчно, като блокирате различни елементи. Има и бутон Fire Button, който скрива всичките ви лични данни от приложението точно като Firefox Focus. Въпреки че тук не се изпълнява автоматично след всяка сесия. Kiwi: бързина Браузърът Kiwi е базиран на Chromium, и е идеален за хора, които търсят бързина. Браузърът разполага с всички необходими функции плюс няколко допълнителни, меду които нощен режим (оптимизиран за OLED екрани), лента за адреси в долната част, защита от cryptojacking (когато смартфонът ни се използват без наше разрешение, и не непременно, за да ни крадат данните) и др. Вижте 7 настройки на браузъра Safari за по-добро сърфиране в мрежата