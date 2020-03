Компанията от месеци работи над нов дизайн на потребителските профили. Facebook вече разкриха детайли за подобренията, който да очакваме. Тестовете изглежда са приключили, тъй като някои акаунти вече имат достъп до редизайна. В официално изявление Facebook потвърдиха, че са започнали да разпространяват модерната визия до всички потребители на социалната мрежа. Все пак ще са необходими няколко дни, за да бъде финализиран целия процес. Актуализираната визия включва интеграция на Dark Mode режим в уеб версията на Facebook и по-изчистен потребителски интерфейс. Много от промените са вдъхновени от мобилното приложени на социалната мрежа за Android и iOS. Добрата новина е, че ако сте нетърпеливи няма да се налага да чакате Facebook да ъпдейтнат профила ви, тъй като можете сами да активирате дизайна. Това е възможно само с няколко кликвания в менюто с настройки на профила ви, съобщава TechCrunch. За да аткивирате Dark Mode режима и новия уеб дизайн отворете последователно "Settings Menu > Switch To New Facebook". Деактивирането на функцията става от същото меню с избора на опцията "Switch to Classic Facebook". По този начин ще разполагате с максимална свобода дали искате да работите с модерния или с класическия дизайн на профилите. Стартирате на Dark Mode функцията става от стрелката в горния десен ъгъл и от слайдъра, който ще видите в падащото меню с настройки на профила си. Още от Digital: Шпионира ли ни тайно приложението на Facebook