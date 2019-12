Eвентуалната сделка между Xerox и HP продължава да е обект на голямо внимание в технологичната индустрия. Докато изчакваме да видим дали ще има развитие по този казус разбираме за финансовото представяне на НР Inc. Компанията публикува доклад, който обхваща последното тримесечие. Данните очертават добро представяне за периода, което се дължи на високите продажни на персонални компютри и работни станции. Така НP Inc. успяват да надхвърлят очакванията на пазарните наблюдатели. Приходите от "Personal Systems" дивизията, която произвежда лаптопи са се увеличили от 3.6% до $10.43 млрд. Тук е момента да вмъкнем, че анализаторите очакваха не повече от $10,29 млрд. В момента компанията е вторият най-голям производител на преносими компютри в света и има 23.8% пазарен дял. В момента Lenovo е единствената компания, която продължава да реализира повече продажби в този сегмент от HP Inc. в този сегмент, информира Reuters. Данните разкриват още, че подразделението за принтери е генерирало $4.98 млрд. приходи за третото тримесечие, което е спад от 6%. По този начин общите приходи на компанията за периода достигат до $15.41 млрд., което е увеличение, спрямо очакванията на анализаторите от $15.25 млрд. Акционерите на компанията ще получат дивидент от $0.60 на всяка притежавана акция. Стабилното представяне на компанията се очаква да продължи и през настоящото тримесечие. Още от Digital: Volkswagen и HP ще разработват заедно 3D принтирани части за автомобили