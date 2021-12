Android 12 е актуалната версия на най-популярната операционна система за смартфони. Производителите вече провеждат тестове и работят над актуализациите за своите устройства. Google вече разкриха повече детайли за подобренията и допълнителните функции, които предлага платформата. Компанията ще продължи да развива и "Go" версиите на своите софтуерни решения. Официален блог пост хвърля повече светлина над Android 12 Go Edition - версия на операционната система предназначена специално за бюджетните смартфони. Основен акцент в разработката на платформата е високата производителност. Google обещават с 30% по-бърза скорост за отваряне на приложения, както и по-плавни анимации. Дългият живот на батерията също ще се превърне в предимство на смартфоните с Android 12 Go Edition. Смарт функция ще следи и блокира определени приложения, които не са използвани дълго, за да се удължи времето с едно зареждане. Ъпдейт на Files Go ще позволи да възстановявате изтрити файлове от последните 30 дни. Потребителите ще могат да използват и някои от интелигентните функции на операционната система. Така например ще е възможно да отворите едновременно Translate и Listen директно от екрана с последно активни приложения. Android 12 Go Edition ще редуцира мобилен интернет, чрез споделяне на приложения до околните устройства с Nearby Share и Google Play. Собствениците на устройства ще могат да имат по-голям контрол над настройките за сигурност. Интеграцията на Privacy Dashboard ще показва кои приложения имат достъпа до ключови компоненти на смартфоните, като микрофоните и камерите. От същият панел ще може да спирате дадени разрешения и да контролирате как работят инсталираните програми. Нотификации на началния екран ще информира, когато приложение използва камера и микрофон. Moже да използвате приблизителна, а не реална локация в Android 12 Go Edition. Още от Digital: Android 12 задава нови критерии за производителност на смартфоните