Последните седмици от годината традиционно са подходяща възможност да откриете атрактивни промоции и оферти в Google Play. Тази година не прави изключение и компанията вече са подготвили редица интерeсни предложения за потребителите. Google предлагат за ограничен период от време повече от 40 атрактивни заглавия на по-ниски-цени в онлайн магазина за мобилните приложения. В някои от случаите можете да купите игра с до 90% намаление. Причината за тези специални оферти е Черния петък. Собствениците на смартфони с Android вероятно ще искат да научат, че Final Fantasy IX може да се купи за 28.99 лв. вместо за стандартните 44.99 лв. Това е намаление от 43%, което достига до 90% при играта Death Road to Canada, която временно е налична за 2.19 лв. в Google Play. Oт AndroidAuthority са се постарали да подберат най-атрактивните специални предложения в Google Play. Eто и кои са те: Absolute Drift – $0.99 (67% off) Agent A: A Puzzle in Disguise – $3.99 (43% off) Agricola All Creatures… – $1.99 (60% off) Bloons TD 6 – $0.99 (80% off) Bottom of the 9th – $0.99 (67% off) Civilization Revolution 2 – $1.99 (60% off) Colt Express – $1.39 (60% off) Cultist Simulator – $1.99 (72% off) Death Road to Canada – $0.99 (90% off) Don't Starve: Pocket Edition – $0.99 (80% off) Eight-Minute Empire – $1.99 (60% off) Final Fantasy IX – $11.99 (43% off) Flockers – $0.99 (50% off) Fluxx – $0.99 (67% off) Getting Over It with Bennett Foddy – $1.99 (60% off) Iron Machines – $0.99 (67% off) Istanbul: Digital Edition – $4.99 (29% off) Isle of Skye: The Tactical Board Game – $1.39 (60% off) Le Havre: The Inland Port – $1.49 (57% off) Love Letter – Strategy Card Game – $1.39 (60% off) Machinarium – $0.99 (80% off) Monument Valley – $1.49 (73% off) Monument Valley 2 – $1.49 (70% off) NBA 2K20 – $0.99 (83% off) One Deck Dungeon – $3.99 (43% off) Pandemic: The Board Game – $1.99 (60% off) Patchwork The Game – $1.39 (60% off) Penarium – $0.99 (60% off) Powernode – $0.99 (50% off) Rusty Lake Hotel – $0.99 (50% off) Samorost 3 – $0.99 (80% off) Sentinels of the Multiverse – $0.99 (86% off) Sheltered – $1.99 (60% off) Siege of Dragonspear – $4.99 (50% off) Suzy Cube – $1.99 (50% off) Terraria – $2.49 (50% off) The Game of Life Vacations – $1.99 (50% off) The Escapists 2: Pocket Breakout – $1.49 (79% off) The Escapists: Prison Escape – $2.49 (62% off) The Room: Old Sins – $0.99 (80% off) This is the Police – $1.59 (80% off) To the Moon – $1.99 (60% off) Twilight Struggle – $2.99 (57% off) Worms 2: Armageddon – $1.99 (60% off) Worms 3 – $1.99 (60% off) Worms 4 – $1.99 (60% off) XCOM: Enemy Within – $1.99 ($4.99) Ако се интересувате от дадено заглавие трябва да побързате, тъй като промоционалните цени важат само за ограничено време.