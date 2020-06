Quanta Storage е името на единствения производител на оптични дискови устройства, който отказа да регламентира отношенията си с HP извън съдебната зала. след като технологичния гигант заведе мащабно дело. Самият иск е насочен към няколко компании, сред които и Quanta Storage. Обвинението на НР e за манипулиране и умишлено поддържане на изкуствени цени на компоненти използвани за съхранение на данни в DVD, CD и Blu-ray дискове. Тази практика се е прилагала повече от десетилетие от водещи имена в индустрията като Toshiba, Samsung, Hitachi, LG и Sony, които заедно притежават над 90% пазарен дял в този сегмент. Представители на НР успяха да постигнат споразумения с всяка една от тези компании, което респективно сложи край на съдебните претенции към тях. В същото време Quanta Storage предприеха различна стратегия и още през миналата година съдебните власти разпоредиха да платят финансови компенсации на НР в размер на $176 млн., заради обвиненията за манипулация на цените. Проблемите за Quanta Storage не спират дотук, тъй като окръжния съдия Дейвид Хитнер след това все решение сумата да бъде увеличена трикратно, което се позволява от местното антитръстово законодателство. Разбира се компанията обжалва с твърдението, че компенсациите не са изчислени правилно и не подлежат на подобни антитръстови санкции. Експертите на HP, обаче са на различно мнение и сега съдебните власти възприеха тяхната позиция, потвърждавайки първоначалното решение. Технологичният гигант може да запази всички кешови капитали, фабрики и патенти, които Quanta Storage трябва да прехвърлят на НР, за да удовлетворят решението на властите за $439 млн. глоба, съгласно разпоредба на US. Fifth Circuit Court of Appeals. Юридическият екип на НР изрази задоволство от решението, както и от факта, че Quanta Storage ще понесат заслужено наказание за дългогодишната си практика да манипулират цените и да нарушават антитръството законодателство. През последните седмици компанията опита да забави изпълнението на решението и да предостави съответните компенсации на HP. В крайна сметка съдебните власти отхвърлят тези мотиви и ще ускорят изплащането на глобата към технологичния гигант. Oще от Digital: HP ще съкрати 9000 служители, за да оптимизира разходите