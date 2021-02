Facebook са обект на постоянни разследвания на регулаторите свързани с бизнес практиките на компанията. Традиционна фокуса е насочен към рекламната политика и начина, по който се управлява инфомрацията на потребителите. Само предни дни ви съобщихме, че Facebook временно деактивира някои функции на Messenger и Instagram в Европа. Невъзможността на потребителите да използват пълноценно своите акаунти в популярните приложения е свързана с нови мерки на ЕС. Ако виждате съобщения с текст "Some Features Not Available" във Facebook Instagram и Messenger е добре да знаете, че това е провокирано от т.нар. "2002 Privacy and Electronic Communications Directive (ePrivacy Directive)". Директивата съществува повече от две десетилетия, но вече ще бъде прилагана и към приложенията за комуникация, каквито са Messenger и Instagram. Въвеждането на тези мерки налагат спиране на някои функции, докато разработчиците на Facebook оптимизират заглавия за новите законодателни разпоредби на ЕС. За да го постигне, обаче компанията трябва да въведе доста промени, съобщава mspoweruser. Възстановяването на пълните функционалности на приложенията е свързано с по-ефективен начин, който да гарантира, че данните генерирани от тях са отделени от другите части на инфраструктурата на Facebook. Вече се работи над концепцията, но от компанията са дали приоритет на най-важните функционалности като видео разговорите и текстовите съобщения. Това са най-важните елементи от Facebook, Messenger и Instagram, като едва след като бъдат оптимизирани ще се присъедини към останалите компоненти. Функцията за създаване и участие на анкети също нарушава новите правила за поверителност в Европа. Няма да е изненадващо, ако този инструмент бъде напълно спрян в Европа. Все още не е ясно колко време ще се нуждаят инженерите на Facebook, за да възстановят нормалната работа на приложенията. Действията на регулаторите са провокирани изцяло от идеята да се гарантира сигурността на потребителите за сметка на някои функции в популярните мобилни приложения. Компанията ще продължи да информира потребителите за прогреса във въвеждането на еPrivacy Directive към своите услуги. Още от Digital: Функцията за самоизтриващи съобщения вече е налична за Facebook Messenger и Instagram