Apple представиха нов онлайн инструмент, който ще улесни трансфера на мултимедия от устройствата на компанията. Въпросната функция е разработена като умно решение за споделяне на снимки, видео клипове и албуми от iCloud Photo Libraby в Google Photos. Това ще спести ценно време и усилия на потребители, които искат да мигрират своята колекция към популярното приложение. Новият инструмент е особено подходящ, ако планирате да преминете от iPhone към смартфон с Android. Oще преди три години компанията стартира Data & Privacy портала като отново на нововъведенията на GDPR, който регламентира проблема с личните данни на територията на ЕС. Нов ъпдейт на инструментите предлагани от Data & Privacy предлага по-бърз начин за споделяне на мултимедия между двете услуги. На този етап Google Photos е единствената услуга, която може да се възползва от новостите на Apple. Добавянето на други платформи за съхранение на снимки и видео клипове ще предостави още повече възможностите на потребителите, които имат устройства с iOS. За да тествате функцията е необходимо да се логнете в "privacy.apple.com" със своето Apple ID. Следващата стъпка е да изберете третата опция в менюто "Transfer a copy of your data" и да изберете "Request to transfer a copy of your data", информира 9to5mac. Oт падащото меню е необходимо да изберете Google Photos като платформа, в която ще изпратите снимките и видео клиповете от iCloud Photos. Трябва да посочите кои точно файлове желаете да бъдат синхронизирани и потвърдете потребителско име и профил в Google. Apple трябва да получат разрешение да качват съдържание в Google Photos. Последната стъпка е да одобрите промените с "Confirm" бутона. Имайте предвид, че целия процес може да отнеме между три и седем дни. Още от Digital: Най-добрите алтернативи на Google Photos