В петък бяха избрани шестте най-добри произведения в уникалния за страната ни конкурс за Wallpaper дизайни за смартфони с основна тема „Хармония на цветовете“. Журито на конкурса разгледа над 1700 творби, сред които авторски дизайни и фотографии с Huawei устройства, които бяха подадени за участие през месец ноември, и отличи шестимата победители:

Всички победители ще имат уникалната възможност да видят своята творба, превърната в тема от екипа на Huawei Themes, след което шестте теми ще бъдат достъпни за безплатно сваляне в цяла Европа.

Първо място за Алая Цанова с произведението си We travel and invent, която спечели Huawei P30 Pro

Второ място за Валентин Нанков (Color loop), който спечели Huawei MediaPad M5 lite

Трето място - Сарина Стефанова (My world – keep it simple), наградена с Huawei Watch GT 2

Четвърто място - Рени Цветанова (New Day), която получи Huawei Envision 360 Camera

Пето място - Видол Ботев (Wonderlust), награден с Huawei Envision 360 Camera

Шесто място - Боряна Савова (Ghost wood), която също получи Huawei Envision 360 Camera.

Председателят на журито – проф. Светозар Бенчев, декан на Факултета по изящни изкуства на Националната художествена академия, сподели, че при избора на победителите са търсени изображения, които сами по себе си притежават художествена стойност и разкриват творчески подход, но също така са и подходящи за основа на мобилен тапет и по-нататъшно разработване в Huawei тема. Той сподели също удовлетворението си от това, че вижда в много от участниците реални бъдещи творци, които са демонстрирали успешно използване на модерен дизайн, реализиран от художници.

Съвместният конкурс между Националната художествена академия и Huawei демонстрира колко динамично се развиват както изкуството, така и технологиите, и колко важна е синергията помежду им. Модерните технологии, като например фотографските иновации в смартфоните на Huawei, дават повече възможности на повече хора да открият и развият твореца в себе си. Темата на конкурса „Хармония на цветовете“, изразяваща ДНК-то на емблематичния дизайн на флагшипа P30 Pro, вдъхнови редица участници да предизвикат своето въображение и творчески подход и да изразят своето виждане за хармонията около нас.

Останалите членове на авторитетното жури бяха популярният български фотограф, архитект и пътешественик Димитър Караниколов (@karanikolov), Генералният директор на Huawei Consumer Business Group за България и Северна Македония Лонгруи Циу (Джефри) и базираният в Хелзинки бразилско-италиански дизайнер Рафаел Гарути, Мениджър Графичен дизайн на Huawei Mobile Services, лектор в топ университети в Европа, и автор на мобилни теми с над 30 милиона изтегляния. Всички участници в конкурса, можете да разгледате в галерията на сайта: https://huawei.nha.bg. Там можете да видите както авторски дизайни, така и фотографии, направени с Huawei устройства.