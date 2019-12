В края на всяка година Google прави класация в която показва кои са най-гледаните музикални видео клипове в Youtube. Настоящата 2019 година не прави изключение и тук ще споделим с вас какви са участниците в класацията на най-популярната платформа за видео споделяне в света. Класацията е в две категории, като забележете къде се позицират в тях хитовете на Daddy Yankee & Snow и Shawn Mendes, Camila Cabello. Разместването е интересно. Даваме заглавията на клиповете, така както са публикувани от авторите им в Youtube.

Топ 10 на най-популярните клипове, сортирани по брой гледания:

1. Daddy Yankee & Snow — Con Calma (Video Oficial)

2. ROSALÍA, J Balvin — Con Altura (Official Video) ft. El Guincho

3. Anuel AA, KAROL G — Secreto

4. Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin — China (Video Oficial)

5. Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny — No Me Conoce (Remix)

6. Shawn Mendes, Camila Cabello — Señorita

7. Maari 2 — Rowdy Baby (Video Song) | Dhanush, Sai Pallavi | Yuvan Shankar Raja | Balaji Mohan

8. BLACKPINK — ‘Kill This Love’ M/V

9. Billie Eilish — bad guy

10. Ariana Grande — 7 rings

Топ 10 на най-популярните клипове, сортирани по брой лайкове:

1. Shawn Mendes, Camila Cabello — Señorita

2. BTS (방탄소년단) ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey’ Official MV

3. BLACKPINK — ‘Kill This Love’ M/V

4. Billie Eilish — bad guy

5. Lil Nas X — Old Town Road (Official Movie) ft. Billy Ray Cyrus

6. Ariana Grande — 7 rings

7. Lil Dicky — Earth (Official Music Video)

8. Daddy Yankee & Snow — Con Calma (Video Oficial)

9. j-hope ‘Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)’ MV

10. Vaaste Song: Dhvani Bhanushali, Tanishk Bagchi | Nikhil D | Bhushan Kumar | Radhika Rao, Vinay Sapru

