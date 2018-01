Вече ви информирахме, че Apple ще представи три нови версии на iPhone X през 2018г. Устройствата ще имат 5.8, 6.1 и 6.5-инчови дисплеи, като втория модел ще е с LCD дисплей, а другите два са базирани на OLED технологията. Популярният анализатор на KGI Securities, Минг-чи Куо, който многократно е разкривал достоверна информация за бъдещи продукти на Apple твърди, че най-големия смартфон ще се казва iPhone X Plus, предаде SlashGear. Според него компанията ще използва по-мощна двуклетъчна батерия с L-образна форма в устройството, което ще увеличи капацитета с около 10%. По този начин Apple ще компенсират включването на големия 6.5-инчов OLED дисплей. Очаква се още iPhone X Plus да има корпус от неръждаема стомана, както и 4GB RAM. Новият IPhone X Plus, както и стандартната версия на устройството ще имат двойни задни камери. В същото време 6.1-инчовия модел ще е само с един обектив на гърба. Включването на LCD дисплей ще гарантира, че това ще е най-евтиния смартфон от трите нови модела iPhone, които ни очакват през 2018г. Според данните 6.1" устройство ще използва 6.1-инчов Full Active LCD дисплей на JDI, който има 0.5-милиметрови рамки в краищата. Засега това са всички данни, с които разполагаме за предстоящите смартфони на Apple. Предстои да видим дали iPhone X Plus ще се превърне в най-продаваното устройство от предстоящата серия. Вижте Apple ще спрат да произвеждат iPhone X до края на лятото