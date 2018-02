Intel представиха официално новите си графични драйвери за процесорите Skylake, както и за чиповете от осма генерация. В това число влизат и първите им конфигурации с AMD Radeon RX Vega видео карти. Основното подобрение в драйверите е включването на функцията Graphics Control Panel, която автоматично конфигурира настройките на много от най-популярните игри. Intel Graphics Driver 15.65 за компютрите с Windows все още е в бета версия и е достъпен за разработчиците, а финалния продукт ще е достъпен до броени дни. Новите драйвери автоматично ще конфигурират геймплея на играта по такъв начин, че да се възползват максимално от хардуера на компютрите. Функцията работи по идентичен начин като Radeon Software Adrenalin и GeForce Experience на AMD и NVIDIA, предаде tomshardware. Според официалните данни Intel Graphics Control Panel ще може да се използва на популярни игри като Battlefield 1, Battlefield 4, Truck Simulator, Call of Duty WWII, Destiny 2, DOTA 2, GTA V, League of Legends, Оverwatch и World of Tanks. Oт компанията работят усилено, за да разширят имената в списъка, който ще включва още They Are Billions, FortniteBattle Royale, Lost Sphear, Age of Empires: Definitive Edition, Final Fantasy XII: The Zodiac Age, OK KO: Let's Play Heroes, Subnautica, Legrand Legacy: Tale of the Fatebounds и Dragon Ball FighterZ. За да се възползвате от предимствата на функцията е нужно процесорите ви да имат поне Intel HD Graphics 620 или по-нова версия. Новите дравйери скоро ще могат да се изтеглят от официалния уеб сайт на Intel. Вижте Intel успя да вгради квантов компютър в силициев чип