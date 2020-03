Властите в Китай успяха да стабилизират критичната ситуация с коронавируса в страната и през последните дни почти не отчитат нови случаи. Съвсем закономерно това повдигна въпроси за бързото възстановяване на производствените съоръжения. Много фабрики затвориха врати заради Covid-19, което оказва сериозни последствия върху световната икономика. Здравните органи в Китай също така работят усилено и над ваксина срещу неприятния вирус, който се превърна в глобална заплаха за милиони потребители в глобален мащаб. Този процес се развива със стабилни темпове, като според информация на China Daily вече са стартирали първите клинични тестове с ваксина срещу Covid-19 в страната. Експерименталният медикамент е мащабна разработка на специалисти от Institute of Biotechnology, Academy of Military Medical Sciences на People’s Liberation Army, както и специалисти на CanSino Biologics Inc. Данните в системата на Clinical Trial Registry показват, че първата фаза на клиничните тестове е стартирала официално на 17 март. Ако всичко върви по план в тестовете ще се включват 108 души. Самите пациенти са селектирани съобразно специфична комбинация от критерии и са на възраст между 18 и 60 години, както и в добро здравословно състояние. Тестовете се провеждат в две медицински заведения локализирани в Ухан - епицентъра на световната епидемия от коронавирус. Всъщност това е първата ваксина разработена в Китай, която стигна до етап на клинични тестове, които трябва да продължат до 31 декември 2020г,, съобщава AsiaNews. Ваксината съдържа само фрагмент от патогена, за да стимулира конкретния защитен механизъм на имунната система. Представителите на военните в страната също така вече си партнират с частни компании и публични организации в разработването на поне дузина лекарства срещу коронавируса. Тези проекти се развиват самостоятелно един от друг и са част от амбициозния план на Китай да се справи с Covid-19. Първоначалните тестове на ваксината срещу животни дават позитивни резултати. Доброволците ще бъдат инжектирани с медикамента и ще се следи дали телата им са генерирали антитела в период от поне шест месеца. Тепърва ще разбираме за първите клинични тестове на ваксина в Китай. Още от Digital: Може ли човек да се зарази повторно с COVID19