Oстават няколко седмици до официалната премиера на Sony PlayStation 5 на пазара, което ще се случи в края на следващия месец. Устройството ще се продава в две версии, като премиум модела има оптично устройство. Sony вече потвърдиха, че при премиерата на Sony PS5 ще са налични шест стартови заглавия. Това са Astro's Playroom, Demon's Souls, Destruction All Stars, Spider-Man: Miles Morales, Spired-Man: Mile Morales Ultimate Edition, както и Sackboy A Big Adventure. В кратки срокове след премиерата на конзолата ще дебютират и популярни "Multi-Platform" заглавия като Fortnite, Call Of Duty, Assassin's Creed и др. Друга игра, която ще е достъпна още от първия ден на Sony PS5 на пазара е Cyberpunk 2077. Бъдещите собственици на конзолата ще могат да играят и заглавия за PlayStation 4. Шефът на PlayStation дивизията на Sony, Джим Раян увери потребители, че досегашните тестове показват, че 99% от игрите за PS4 ще бъдат съвместими с новата конзола. Бъдещите собственици на Sony PS5 ще имат възможността да изтеглят и да игрaят специална колекция от класически игри по същия начин, както PlayStation Plus абонамента. Сред тях са популярни заглавия като God Of War, The Last of Us: Remastered и Uncharted 4: A Thief's End. Oще от Digital: Sony PlayStation 5 ще се продава от 19 ноември на цена от €399