Технологичният гигант официално се е съгласил да компенсира финансово своите потребители, заради съдебно дело в Сан Хосе, Калифорния. Въпросният иск датира от преди няколко години и е базиран на идеята, че Apple умишлено забавят версии на iPhone. Това се случва, чрез предоставяне на софтуерни ъпдейти с целта да накарат потребителите да си купят по-нови поколения на смартфоните. Още през 2017г. от Apple официално признаха, че конкретен ъпдейт е забавил определени модели на iPhonе, припомнят ни от Reuters. Все пак компанията твърди, че актуализацията е била задължителна, за да предотврати проблеми с остаряващите батерии и да гарантира нормалната им работа. Изглежда, че Apple няма никакво намерение да водят дълъг съдебен процес към този казус. Причината е, че компанията се е съгласила да обезщети финансово своите потребители, за да сложи край на делото. Всеки засегнат собственик на iPhone ще може да получи максимум $25 за даден смартфон. Крайната сума, обаче ще достигне до $500 млн. Засегнатите смартфони включват iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6s Plus, iPhone 7 Plus и iPhone SE, които ряботят с iOS 10.2.1. Делото обхваща още собствениците на iPhone 7 и iPhone 7 Plus, опериращи с iOS 11.2 преди 21 декември 2017г. Компанията също така намали цената на батериите за гореизброените устройства, които вече могат да се подменят за $29. вместо сегашните $79. Преди няколко седмици във Франция бе заведен подобен иск срещу Apple на стойност $25 млн. Още от Digital: Как да отмените абонаменти за приложения на вашия iPhone