Снимането при липса на достатъчно осветеност винаги е трудна задача. Въпреки иновациите в камера технологиите това продължава да бъде голям проблем. Някои производители на смартфони предлагат специализирани режими, които използват пълния капацитет на сензорите, когато е тъмно. Твърде често Night Mode режимите са отличителна характеристика на премиум смартфоните и не намира място в по-евтините устройства с Android. Изглежда, че Google осъзнават това ограничение и искат да подобрят работата на милиони потребители с камерите на бюджетните устройства. Компанията е разработила нов ъпдейт на Camera Go приложението, който вече предлага специализиран режим за нощно снимане. Активирането на тази функция ще гарантира, че можете да заснемате по-ясни и фокусирани обекти, дори когато е тъмно. Със сигурност това подобрение ще допадне и подобри качеството на снимките за много собственици на устройства, които работят с Android Go. Трябва да отбележим също, че нощния режим е различен от Night Sight функцията, която предлагат смартфоните Pixel. Интеграцията на полезен режим за снимане при слаба осветеност е свързана и с хардуерни ограничения на бюджетните устройства с Android. Tова означава, че потребителите няма да могат да използват усъвършенстваните алгоритми с изкуствен интелект на Google Pixel. Все пак интеграцията на самостоятелен режим за снимане вечер ще подобри значително възможностите на устройствата с Android Go по отношение на мобилната фотография. Новата функция ще работи като създава поредица от снимки при различни експозиции, които след това се обединяват в едно изображение, съобщавa АndroidHeadlines. Този ефект се постигна със специални софтуерни оптимизации на Google, които са предназначени за по-слабия хардуер на Android Go моделите. Компанията запазва правото си да подобрява допълнително работата на нощния режи за снимане тази версия на операционната система. Очаква се предстояща версия на Camera Go да предложи поддръжка за HDR фотография, което ще позволи на потребителите да правят още по-добри снимки при различни ситуации, включително и вечер. Oще от Digital: Google въвежда нови изисквания за смартфоните с Android Go от края на 2020г.