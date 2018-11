Антивирусният софтуер е съществена част от арсенала на всеки собственик на компютър. Вирусите, злонамерения софтуер, ransomware и фишинг заплахите са само част от това от което може да ви предпази един добър антивирусен софтуер. Много производители понастоящем предприемат цялостен подход за защита на данните ни. Има много опции, а безплатният антивирусен софтуер е сред най-предпочитаната опция. Но безплатните решения имат по-малко възможности и функции, отколкото платения софтуер. Ето защо от Mashable са решили този път да ни предложат своите фаворити за най-добър платен антивирусен софтуер. Bitdefender Antivirus Plus Bitdefender Antivirus Plus е с чудесна репутация, а и не е скъп. За една година (до три устройства): $ 29.99; за две години (до три устройства): $ 67.48; за три години (до три устройства): $ 89.99. По отношение на основните си характеристики, Bitdefender Antivirus Plus има силен антивирусен компонент, поведенчески мониторинг в реално време за всякакви досадни подозрителни файлове и защита от ransomware. Сканирането е сравнително ефикасно при бързото сканиране, което отнема секунди, но послед се извършва и пълно сканиране, чието време се скъсява колкото по-често го използвате. За мнозина това е всичко, от което имат нужда, но Bitdefender предлага още няколко функции. Софтуерът сканира за уязвимости и извършва проверки дали сте актуализирали всичките си програми, проверява дали има проблеми с мрежата и дори дали не използвате слаба парола. За по-неопитните потребители има опция Autopilot, която препоръчва как да оптимизирате защитата си, в зависимост от това как използвате вашата система. Symantec Norton AntiVirus Basic Symantec Norton AntiVirus Basic ще ви помогне да се почувствате защитени. За една година за един компютър цената му е $ 29.99. Поради богатството си от опции, обаче, Symantec Norton AntiVirus Basic може да обърка някои потребители. За щастие опциите за пълно сканиране, бързо сканиране или персонализирано сканиране са видни за всеки. McAfee AntiVirus Plus McAfee AntiVirus Plus не е идеално решение срещу всички видове заплахи, но е удобен защото поддържа множество устройства, предлага допълнителни функции за сигурност и гаранция при отстраняване на вируси. За една година (до 10 устройства) ще ви струва $54.99. Минаха времената, в които притежавахме само по един компютър, а McAfee AntiVirus Plus все още е доста евтин, ако го използвате на няколко системи. Необичайно, но McAfee предлага едногодишна гаранция: това означава че ако вашият компютър се зарази с вирус, експерт по сигурността на McAfee дистанционно ще получи достъп до машината ви, за да го премахне. Ако не успее, сумата ще ви бъде възстановена напълно. McAfee има приложения за iOS и Android. Приложението за iOS е доста лесно за използване, като предлага криптиране и анти проследяване функции, а не антивирусни инструменти. За Android, приложеието педлага тичпични антивирусни функции. Webroot SecureAnywhere AntiVirus Ако вашият компютър е стар, Webroot SecureAnywhere AntiVirus е идеалното решение за вас, защото няма да го забави допълнително. За една година до три устройства цената му е $37.49. Софтуерът се нуждае само от 15 MB дисково пространство и се инсталира за много кратко време. Впечатляващо е, че системното сканиране също е бързо, като отнема по-малко от минута. Trend Micro Antivirus+ Security Ако искате да можете да заглушавате антивирусния си софтуер, например докато играете игри, то Trend Micro Antivirus+ Security е подходящ за вас, тъй като има „Mute“ режим. Този режим прекъсва всички дейности на програмата както и на Windows ъпдейтите. За една година (за един компютър) цената на Trend Micro Antivirus+ Security е $ 25. Програмата предлага отличен пакет инструменти срещу рансъмуер както и защита на файловете на USB флашката, която ползвате. Сред по-характерните функции, са разширението на браузъра Trend Micro Toolbar предпазва от кликване върху опасни линкове и включва филтър за спам. Има и Firewall Booster, чиято цел е да засили защитната стена на Windows чрез откриване и предотвратяване на атаки тип "ботнет". Вижте най-добрите приложения за защита на личните ни данни от смартфон с Android