Jeep е поредният производител на автомобили, които проявява сериозен интерес към електрическите велосипеди. Инженерите им вече са разработили атрактивен прототип на подобно превозно средство. Всъщност първият електрически велосипед на Jeep е съвместен проект с американския бранд QuietKat и вече е наличен за предварителна поръчка. Потребителите желаещи да се сдобият с този модел ще се наложи да платят сума от $5899, което ще го превърне в един от най-скъпите електрически велосипеди, които сме виждали досега. Машината е оборудвана с двигател, който има мощност от 750W и използва система за окачване Fire-Link. съобщава Engadget. Самият агрегат е Bafang M620, който е модифициран специално за нуждите на електрическия велосипед и гарантира около 65 километра с едно зареждане. Дисковите спирачки са произведени от Magura или Tektro. Според официалните данни това е най-мощният електрически велосипед за офроуд в индустрията. Гумите са с големина от 4.8 инча и могат да преминат през всеки терен независимо от условията. Все още не са известни други технически спецификации. Все пак знаем е, че слогана, с който Jeep ще промотират модела е "Go Anywhere. Do Anything". Реалните доставки до потребителите ще започнат през юни 2020г. Компанията обръща внимание и на факта, че електрическия велосипед може да се разглежда като чудесно допълнение към автомобилите, които предлага на пазара. Желанието на Jeep да станат част от тази пазарна ниша не само ще изостри конкуренцията, но ще предостави повече възможности за избор на премиум електрически велосипеди.