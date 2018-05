Много хора разчитат на своя iPhone за заснемането на видеоклипове и снимки в домовете си, офиса си, на улицата. Простотата на използване на едно устройство за снимане, редактиране, качване и споделяне на видеоклипове е голямо изкушение за всеки. Ако и вие използвате смартфона си за тази цел, то тогава информацията на Make Use Of ще ви бъде полезна. От медията имат 7 полезни съвета за редактиране на видео на iPhone. Имайте предвид, че няколко от тези съвети изискват приложението iMovie за iPhone, така че трябва да го инсталирате, преди да продължите. Как да редактираме видеоклипове на iPhone? За достъп до основните инструменти за редактиране на вашия iPhone, стартирайте приложението Photos и намерете видеоклипа, който искате да редактирате, в албума Videos или в Camera Roll. В горния десен ъгъл на екрана докоснете „Edit”, за да видите наличните опции за редактиране. В доланата част на екрана ще видите два бутона. Ако докоснете иконата (...), ще можете да правите корекции в приложението Photos с помощта на външни инструменти за редактиране, които имате (като iMovie). След като направите редакция, докоснете „Done” и изберете дали да създадете нов клип или да презапишете оригинала си. Как да изберем ново начало и край на видео на iPhone? Можете да отрежете част от видеоклип (да намалите дължината му) с помощта на вградените инструменти на вашия iPhone: - Намерете видеоклипа, който искате да отрежете в приложението Photos. - Изберете го и докоснете „Edit” в горния десен ъгъл. - На филмовата лента в долната част на екрана, вземете началната точка и я изтеглете там, където искате да започне видеоклипът. - Вземете крайната точка и я позиционирайте там, където искате видеоклипът да приключи. - Прегледайте промените си с помощта на бутона „Play”, след което натиснете „Done” и изберете да презапишете или запазите видеоклипа си като нов клип. Как да изрежем видео на iPhone? iPhone не разполага с вграден инструмент за редактиране, който ви позволява да изрежете (Crop) видеоклиповете си, така че ще трябва да се обърнете към App Store. Много приложения за социални медии като Instagram ви позволяват да изрежете видеоклипа си, когато го публикувате, така че имайте го предвид. В този случай ще използваме безплатното приложение Video Crop. За съжаление рекламите са малко натрапчиви и няма покупка в приложение, за да ги деактивирате. Самото приложение обаче е солидно, с много предварително зададени настройки и режим Crop. Ето как работи: - Стартирайте Video Crop и докоснете иконата „Crop”, след което предоставете на приложението достъп до вашата Photo библиотека. - Изберете видеоклипа, който искате да изрежете от списъка, след което натиснете иконата за отметка в горния десен ъгъл. - Изберете рамката, която искате да приложите от долната част на екрана, след което я преместете там, където искате. - Натиснете „Play”, за да се уверите, че редакцията е подходяща. - Докоснете „Save” в горния десен ъгъл и изчакайте приключването на операцията. - Натиснете „Save”, за да запазите видеоклипа си в Camera Roll или More, за да го експортирате в друго приложение. Как да завъртим видео на iPhone? Отново ще имате нужда от приложение на трета страна, а Rotate and Flip е идеално за тази цел. - Стартирайте Rotate and Flip, след което докоснете иконата на видеоклипа и изберете Video (можете да редактирате и Live Photos с това приложение). - Дайте разрешение на приложението да преглежда Photo библиотеката ви и след това изберете видеоклипа, който искате да редактирате. - Направете редакциите си с помощта на бутона 90, за да завъртите рамката. - Натиснете „Save” и изчакайте процеса да завърши. След това можете да намерите видеоклипа във Photo библиотеката си. Как да добавим музика към видео на iPhone? Най-лесният начин да добавите музика към видеоклипа си е чрез безплатното приложение iMovie на Apple. Най-трудната част от този процес е запазването на музика, която можете да използвате, тъй като песните, защитени с Apple Music и DRM, няма да ви свършат работа. - Стартирайте приложението Photos и намерете видеоклипа, към който искате да добавите музика. - Докоснете бутона „Edit” в горния десен ъгъл, след което натиснете бутона (...) в долната част на екрана. - Изберете iMovie и изчакайте зареждането (ако не можете да видите iMovie, докоснете More, след което се уверете, че плъзгача до iMovie е включен). - Докоснете иконата на музикална нота и намерете песен, която искате да използвате. - Изберете начало от песента, която сте си харесали и когато сте готови натиснете „Done”. Това ще замени оригиналния ви филм с нова версия, включваща саундтрак. За да върнете старата версия обратно, намерете филма в приложението си Photos, докоснете „Edit”, след което изберете „Revert”. Как да добавим заглавие към видео на iPhone? Тази задача най-добре е да се свърши с iMovie. Можете да използвате приложението, за да добавите анимиран текст към видеоклипа си и да сте спокойни че резултатите ще изглеждат страхотно. - Стартирайте Photos и намерете видеоклипа, към който искате да добавите текст. - Докоснете бутона „Edit” в горния десен ъгъл, след което натиснете бутона (...) в долната част на екрана. - Изберете iMovie и изчакайте зареждането на редактора (ако не можете да видите iMovie, докоснете „More”, след което се уверете, че плъзгача до iMovie е включен). - Докоснете иконата за текст, която прилича на голямо T и изберете ефект от списъка в долната част на екрана. - Докоснете текста, за да го редактирате и да въведете каквото искате. Натиснете „Done”, за да запазите видеоклипа си. Това ще замени оригиналния ви филм с нова версия, която включва заглавието. Няма начин да промените текста. За да си върнете оригиналното видео, намерете филма в приложението си Photos, докоснете „Edit” и изберете „Revert”. Как да комбинираме видеоклипове на iPhone? iMovie предлага най-добрият начин да комбинирате няколко видео клипа в един. Можете да използвате и други видео редактори, за да изпълните тази задача, но iMovie е лесен за използване и се поддържа от Apple. - Стартирайте iMovie след това отидете до Projects и натиснете бутона „New Project +”. - Изберете „Movie”, когато бъдете подканени, след което се придвижете до Videos посредством медийния браузър. - Изберете филм и докоснете „Play”, за да го визуализирате или бутона „Plus +”, за да го добавите към проекта си. - Когато изберете всичките клипове, докоснете „Create Movie”. - Плъзнете наляво и надясно, за да визуализирате хронологията, да отрежете клиповете си и да правите други редакции. - Натиснете „Done” за да запазите промените. Когато видеото е готово можете да го експортирате, като използвате бутона „Share” в долната част на екрана. Вижте най-лесните безплатни начини за изрязване на видео файлове