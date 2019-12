Oнлайн платформата за шопинг на Google предлага много полезни функционалности, с които улеснява откриването на изгодни оферти в интернет. Интеграцията на смарт асистенти като Google Lens не само спестява време, но и обещава да промени начина, по който пазаруваме онлайн. Google Shopping поддържа система, която следи и предоставя в реално време най-изгодните цени на офертите. Можете да търсите с гласови команди и да разглеждате видео ревюта на продуктите в YouTube. Компанията иска да ни подготви подобаващо за предстоящия празничен сезон с новата инициатива, която се казва Google Shopping 100. Идеята е добавянето на секция, в която се показват популярни продукти в осем различни категории: Tech, Kitchen Gear, Toys And Games, Accessories and Apparel, Home Goods, Sports And Fitness, Gaming и Personal Care. Във всяка една категория са показани по десет резултата с най-много търсения за съответните продукти от другите потребители в интернет. Алгоритмите на Google постоянно анализират различни оферти, за да предоставят най-изгодните цени на търсените продукти. Идеята на на Google Shopping 100 е да улесни максимално потребителите, които бързат или не са сигурни какъв точно подарък искат да купят. Селекцията на Google е направена изцяло на базата на нещата, които другите хора търсят в интернет за тези категории. Със сигурност така може да ви хрумне някоя подходяща идея за подарък в последния момент. Oще от Digital: Как Google Chrome ще улеснява пазаруването онлайн