Когато чуваме хората да говорят за компютри, ние веднага се сещаме за нашите десктопи, тоест за компютрите, с които си взаимодействаме всеки ден. Рядко се сещаме и отдаваме заслуженото внимание на супер компютрите, които правят най-важните в света изчисления и са проектирани да обработват милиарди входове всяка секунда. Знаете ли колко бърз е най-бързият суперкомпютър? Суперкомпютрите се класират според техния RMAX, който се измерва в трилиони операции с плаваща запетая в секунда (TFlop). Днес, суперкомпютрите се превърнаха в символ на технологичното превъзходство сред държавите по света, а от Network World представят най-бързите супер компютри в света. Ето кои са те: Sunway TaihuLight От юни 2016 година световният лидер при супер компютрите е Sunway TaihuLight. Той е разположен в Националния супер компютърен център в Китай. Архитектурата му е забележителна, тъй като е изградена изцяло с процесори, проектирани и произведени в Китай. Състои се от Sunway MPP и Sunway SW26010 260C 1.45GHz и е построен от Китайския Национален изследователски център за паралелна компютърна техника и технологии (NRCPC). Разполага с 10 649 600 ядра, Rmax от 93 014,6 TFlop / s, Rpeak от 125 435,9 TFlop / s и използва само 15 371kW мощност. С други думи, той е два пъти по-бърз и три пъти по-ефективен от предишния рекордьор. Tianhe-2 (MilkyWay-2) Това е бившият шампион в света. Разположен е в Националния супер компютърен център в Гуанджоу, Китай. Архитектурата му се състои от TH-IVB-FEP Cluster, Intel Xeon E5-2692 12C 2.200GHz, TH Express-2, Intel Xeon Phi 31S1P и е построен от китайския национален университет за отбранителна технология. Той разполага с 3 120 000 ядра, Rmax от 33 862,7 TFlop / s, Rpeak от 54 902,4 TFlop / s и използва 17 808 kW мощност. Piz Daint Той е разположен в Швейцарския национален център за супер компютри. Архитектурата на Piz Daint се състои от Cray XC30, Xeon E5-2670 8C 2.600GHz, Aries interconnect, NVIDIA K20x и e създаден от Cray Inc. Разполага с 115 984 ядра, има Rmax от 6 271,0 TFlop / s, Rpeak от 7 788,9 TFlop / s и използва 2,325 kW мощност. Gyoukou Gyoukou е собственост на Agency for Marine-Earth Science and Technology на Япония и може да постигне 19,14 petaflops, като използва ускорители PEZY-SC2 и процесори Intel Xeon. Супер компютърът разполага с 19 860 000 ядра. Titan Titan се намира в Oak Ridge National Laboratory, щата Тенеси, САЩ и също е построен от построен от Cray Inc. Архитектурата му се състои от Cray XK7, Opteron 6274 16C 2.200GHz, Cray Gemini и NVIDIA K20x. Той разполага с 560 640 ядра, има Rmax от 17 590,0 TFlop / s, Rpeak от 27,112,5 TFlop / s и използва 8 209 kW мощност. Sequoia Sequoia е създаден от IBM и се намира в Livermore California. Архитектурата му се състои от f BlueGene/Q, и Power BQC 16C 1.60 GHz. Той разполага с 1 572 864 ядра, има Rmax от 17 173,2 TFlop / s, Rpeak от 20 132,7 TFlop / s и използва 7 890 kW мощност. Trinity Суперкомпютърът Trinity се управлява Los Alamos National Laboratory и Sandia National Laboratories, изпълнители на Националната администрация по ядрена безопасност на САЩ (NNSA) и се намира в Лос Аламос, Ню Мексико. Неговата архитектура се състои от Cray XC40, Xeon E5-2698v3 16C 2.3GHz. Разполага с 979 968 ядра, има Rmax от 8 100,9 TFlop / s, Rpeak от 11 078,9 TFlop / s. Cori Суперкомпютърът Cori е кръстен на американския биохимик Герти Кори, първата жена, спечелила Нобелова награда за физиология и медицина. Скоростта на компютъра носещ нейното име има скорост от14 петафлопа и има 622 336 ядра. Oakforest-PACS Oakforest-PACS се захранва от същия Intel “Knights Landing” Xeon Phi 7250 процесор като Cori. Построен е от Fujitsu и се управлява съвместно от университета в Токио и университета в Цукуба. Има общо 556 104 ядра, а най-високата скорост, която достига е 13,6 петафлопа. K computer Супер компютърът K computer също е създаден от Fujitsu и се използва в редица области, включително метеорология, предотвратяване на бедствия и медицина. Той разполага с 705 024 ядра, има Rmax от 10 510,0 TFlop / s, Rpeak от 11 280,4 TFlop / s и използва 12,660 kW мощност. Вижте седем любопитни факта за процесорите