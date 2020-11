Облачните услуги са много полезни, тъй като осигуряват постоянен достъп до файловете ни, независимо какво устройство използваме. Ако заснемате много снимки от смартфоните или поддържате история от чатове в много приложения това е оптималния вариант да запазите данните. Другото предимство на облачните услуги е, че позволяват да разделите съдържанието от работния компютър и личното устройство, както и да не синхронизирате определени файлове. Вашите предпочитания може да направите с няколко кликвания в менюто с настройки. Едно от най-популярните предложения е Microsoft OneDrive, което предлага интеграция за Windows 10 и macOS. Добрата новина е, че са нужни само няколко кликвания, за да настроите облачната услуга и да синхронизирате файловете от компютъра. Ето как да го направите, според BusinessInsider: Как да синхронизирате файлове с OneDrive 1. Кликнете върху иконата в менюто за нотификации, което ще откриете в долния десен ъгъл на десктопа. 2. От падащото меню трябва да изберете "Help & Settings". 3. Изберете "Settings". 4. Отворете "Account" раздела в Мicrosoft OneDrive Settings прозореца. 5. Следващата стъпка е да изберете опцията "Choose Folders". 6. Изчакайте секунда и трябва да видите пълен списък с файловете в в OneDrive папката. 7. За да синхронизирате всички снимки снимки и документи поставете отметка преди полето "Make All Files Available". 8. Можете да маркирате само отделните папки, а след като сте готови с избора изберете бутона "OK". Как да синхронизирате файлове в OneDrive на Mac компютър 1. Открийте иконата в менюто за нотификации в горния панел. 2. Кликнете "Help & Settings" от падащото меню. 3. Натиснете "Preferences". 4. Отворете "Аccount" раздела. 5. Клкнете върху опцията "Chose Folders". 6. Маркирайте файловете, които искате да синхронизирате. 7. За да изберете всички документи кликнете бутона "Sync All Files And Folders To OneDrive" и потвърдете с "ОК". Още от Digital: Три лесни и безплатни приложения за споделяне на големи файлове в Интернет