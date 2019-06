Хакерите са изключително активни и постоянно откриват нови методи, с които да изложат на риск и компрометират личните ни данни. Напоследък станахме свидетели на редица нападения, които създадоха сериозни проблеми на големите компании в IT сектора. Новият проект на интернет артиста "Guo O Dong" ще ви накара да погледнете по съвсем различен начин на сигурността и се казва "Тhe Persistence of Chaos". Разбира се това не е случайно наименование. Всъщност под това име се крие лаптоп, който е инфектират с шест от най-опасните компютърни вируси в света. Бъдещият собственик на устройството няма да има проблеми със сигурността, докато не включи към Wi-Fi мрежа, или не свърже към него USB флашка. Създателят на "Тhe Persistence of Chaos" твърди, че проекта му цели създаването на физически образ на абстрактните заплахи, които ни дебнат ежедневно в интернет, съобщава TheVerge. Машината е 10.2-инчов Samsung NC10-14GB и вирусите, които са инсталирани са причинили щети за повече от $95 млрд. В това число влиза и ренсъмуера WannaCry, който зарази над 200 хил. компютъра в 150 държави по цял свят. Друг популярен вирус е BlackEnergy, който предизвика големи проблеми в Украйна през 2015г. Зловредният софтуер в лаптопа включва още ILOVEYOU вируса, МyDoom червея и Dark Tequilla вируса, който хакна системите на различни банки по цял свят. Още от Digital: Най-известните компютърни вируси