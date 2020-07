Аpple е компания, която може да се похвали с лоялна база от фенове по цял свят и тяхната активност е ключовия фактор за популярността на iPhone. Tехнологичният гигант попадна в центъра на съдебен конфликт, тъй като бе обвинена, че умишлено манипулират работата на батериите в старите версии на смартфоните. Специален режим в iOS редуцира производителността на някои версии на iPhone, за да предотврати проблеми с остарелите батерии. Все пак компанията призна грешката и се извини на засегнатите потребители, които въпреки заведоха дело срещу Apple. Само преди дни ви съобщихме, че европейски организации поискаха Apple да платят повече, за да компенсират потребителите за дефектните батерии в iPhone. Всеки засегнат собственик на смартфоните може да получи обезщетение в размер на $25, съгласно постигнатото споразумение между двете страни. От SlashGear информират, че процеса по изплащане на парите вече е стартирал. За да го направят, обаче трябва да отговорят на съответните изисквания. Припомняме ви, че проблема с батериите е свързан с iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, които работят с iOS 10.2.1 преди 21 декември 2017г. Сумата от $25 може да бъде поискана и от собствениците на iPhone 7 и iPhone 7 Plus получили ъпдейта към iOS 11.2 преди гореспоменатата дата. Общата сума, която Аpple ще платят варира между $310 млн. и $500 млн. и зависи от броя на потребителите, които се възползват от предложението. Всеки засегнат собственик на iPhone трябва да попълни онлайн формуляр, с който да изрази желанието си да бъде обезщетен. Предвидена е възможност да изпратите официално писмо до съдията, който разглежда делото и да изложите своите мотиви, ако не сте доволни със сегашното решение. Това може да стане преди 6 октомври, Има и как да не получите $25, но да запазите правото си отново да съдите Apple за същите обвинения. Повече детайли за делото можете да научите в специалния сайт "smartphoneperformancesettlement", който е създаден като информационен портал за потребителите. Oще от Digital: Най-големите пробиви при батериите