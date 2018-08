Harley-Davidson е най-легендарното име в света на мотоциклетите и през дългата си история са си изградили безупречна репутация и с еталон за високо качество. Компанията експериментира с различни идеи как да се адаптира към динамично променящата се индустрия и навлизането на модерните технологии. Една от концепциите, над които се работи е с името LiveWire и представлява първият електрически мотоциклет, който носи името Harley-Davidson. Премиерата на луксозното возило ще стане факт през 2019г.

В интернет се появиха данни свързана с програмата "More Roads to Harley-Davidson", която разкрива ключовите акценти, които ще гарантират бъдещия растеж на компанията. Приоритетите на компанията в следващите пет години са подредени в три различни категории: New Products, Broader Access и Stronger Dealers, информира CNet. Най-голям интерес предизвиква първата от тях, тъй като описва предстоящи продукти, които все още не са представени, сред които и LiveWire - първия електрически мотоциклет на Harley-Davidson.

Плановете предвиждат и инвестиции в други двуколесни превозни средства като електрически скутери и дори велосипеди. Това са двата най-предпочитани метода за публичен транспорт в големите градове. Едва ли ще е изненадващо, ако всички предстоящи модели на Harley-Davidson в този пазарен сегмент използват електрически двигатели. Инженерите на компанията също така вече тестват още една машина, която има V-образен двигател с максимална мощност от 1250 кубически сантиметра.

