Android Go е олекотена версия на операционната система, която е предназначена за смартфоните с по-слаб хардуер. Това е интересна концепция, тъй като позволява на потребителите на по-ниска цена да си купят нов модел, който предлага достъп до повечето функции на платформата. Водещите компании вече започнаха да проявяват интерес към Android Go, а сега към тях официално се присъедини и Asus. Първият им модел с платформата вече е факт и се казва ZenFone Live L1, съобщава WinFuture.de. От Аsus потвърдиха официално, че устройството ще може да се купи и на европейския пазар, но цената ще бъде обявена допълнително. ZenFone Live L1 e оборудван с 5.5-инчов дисплей с технологията IPS, който поддържа HD+ резолюция от 1440х720 пиксела при съотношение на екрана от 18:9. Основната камера е с 13-мегапикселова резолюция, а отпред има 5МР обектив за селфи снимки и видео разговори. Устройството също така ще предложи опция за отключване със сканиране на лицето. ZenFone Live L1 се захранва от Snapdragon 425 процесор на Qualcomm, който е допълнен от 2GB RAM и 16GB вградена памет. Другите характеристики включват поддръжка за 4G мрежи и батерия със заряд от 3000mAh. В момента това са всички неща, които знаем за първия смартфон на компанията с Android Go. Реалните продажби стартират до няколко седмици, когато ще научим и повече детайли за цената на ZenFone Live L1 на европейския континент. Още от Digital: Изкуствен интелект, смартфони с Android Go и ъпдейти за по-дълъг период от време ще са акцентите на Google през 2018г.