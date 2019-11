Само преди дни Xerox заплаши HP, че ако не преразгледат офертата ще търсят подкрепа от акционерите. От компанията са уверени, че предложението за придобиване на бизнеса на HP Inc. е достатъчно добро и за двете страни. Конкретната оферта предлага $22 за всяка акция, включително $17 в кеш и 0.137 акции на Xerox. Това е с 29% по-висока стойност, спрямо цената на акциите на HP Inc. през последните 30 дни и с 57% от препоръчителната сума предложена от финансовите съветници Goldman Sachs & Co. Въпреки това HP твърдят, че офертата не задоволява по най-добър начин интересите на инвеститорите. Това решение принуди Xerox да заплашат, че ще отнесат въпроса директно до самите акционери. Главният изпълнителен директор на HP, Енрике Лорес и председателя на борда на директорите Чип Берг oтговориха на отвореното писмо на Xerox. Според тях предложението на Xerox e "oпортюнистично" и реализирането на сливането "няма смисъл", предаде BusinessInsider. Високопоставените служители на HP допълват, че има несигурност по отношение на способността на Xerox да събере нужния капитал за реализиране на сделката. От компанията са притеснени и от произтичащата дългова тежест върху стойността на акциите на комбинираното дружество. HP също така смятат, че излизането на Xerox от общата компания с Fujifilm, което се случи преди седмици създава "стратегическа празнота" в портфолиото на Xerox. Още от Digital: Милиардерът Карл Икан, купил акции за $1.2 млрд в HP, насърчава компанията да приеме офертата на Хеrox