Паролите са най-разпространеното средство за идентифициране на потребителите въпреки популярността на биометричните технологии. Подобни системи имат редица преимущества и е само въпрос на време да започнат да имат все по-силно присъствие в ежедневието ни. Екип от специалисти на State University of New York at Buffalo намериха интересен начин как да демонстрират горното твърдение. Атрактивното им решение представлява продукт, който се казва EarEcho, предаде DigitalTrends.

Всъщност под това име се крият аудио слушалки, които предлагат една уникална функционалност. Устройството използва впечатляваща технология, която анализира звуковите вълни, за да идентифицират потребителите. Това е възможно, чрез детайлен анализ на вътрешната структура и геометрията на ушния канал, които са различни за всеки човек. Дори тези данни да попадната в хакерите е много трудно да ги трансформират успешно в средство за идентификация на потребителите.

Първият прототип на слушалките демонстрира впечатляваща успеваемост от над 95%. Най-голямото предимство на този метод е, че разпознава хората, докато слушат музика. Учените все още експериментират с идеята, но виждат бъдеще, когато подобни сензори могат да станат част от мобилните устройства. Със сигурност EarEcho са едни от най-добрите слушалки, които сме виждали досега, както и поредното доказателство колко добри могат да бъдат биометричните технологии.

