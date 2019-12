Помните ли далечната 2009 година? PlayStation 4 и Xbox One все още не се бяха появили. Нито Nintendo Switch. А смартфоните все още не бяха в състояние да ни забавляват с „Pokémon Go“. Но не всичко беше толкова различно в сравнение с днес. Онлайн игрите вече бяха популярни. Играта „Minecraft“ пък беше наречена „Super Mario Bros.“ от ново поколение. Измина десетилетие на еволюция в игрите и това са 10-те заглавия, които според Business Insider трябва да бъдат почетени. "Grand Theft Auto 5" Платформи: Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4, PC Дата на издаване: 17 септември 2013 година. „Grand Theft Auto 5“ е амбициозна, мащабна игра, от която продължава да се продават абсурден брой копия - това е третата най-продавана игра на всички времена. "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" Платформи: Nintendo Wii U, Nintendo Switch Дата на излизане: 3 март 3017 година. С тази игра Nintendo за пореден път демонстрира своята необикновена способност да предефинира основополагащите аспекти на играта. Това е играта, която променя очакванията на играчите. "Fortnite" Платформи: PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Android и iOS Дата на излизане: 21 юли 2017 година. „Fortnite“ е факт само от две години, но вече е една от най-влиятелните видеоигри, правени някога. С повече от 250 милиона регистрирани играчи по целия свят, "Fortnite" изгради ненадмината до момента потребителска база. Без значение кое устройство използвате за игра на Fortnite, вие винаги ще играете една и съща игра и винаги можете да играете с приятелите си. "League of Legends" Платформи: PC Дата на излизане: 21 октомври 2009 година. „League of Legends“ е една от най-популярните компютърни игри в света, с над 8 милиона играчи, които я играят всеки ден. Глобалната популярност на "League of Legends" е причината стотици професионални играчи да се състезават в организирани лиги по целия свят. "Minecraft" Платформи: PC, Mac, Linux, Android, iOS, Xbox 360, Raspberry Pi, Windows Phone, PlayStation 3, Fire OS, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation Vita, Universal Windows Platform, Wii U, Apple tvOS, Nintendo Switch, New Nintendo 3DS Дата на излизане: 18 ноември 2011 година. Това е една игра, към която играчите постоянно се връщат. Тя невинаги е на преден план, защото има много страхотни игри, но Minecraft е в сърцата на мнозина и това е причината те винаги да се сещат за нея. "The Elder Scrolls V: Skryim" Платформи: PC, Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, VR Дата на излизане: 11 ноември 2011 година. Повече от девет години след излизането ѝ, „Skyrim“ остава златният стандарт в ролевите игри. "The Last of Us" Платформи: PlayStation 3, PlayStation 4 Дата на излизане: 14 юни 2013 година. "The Last of Us" постави нов стандарт за разказване на истории във видеоигрите. "The Last of Us" беше една от последните големи версии на PlayStation 3 и оказа голямо влияние върху следващото поколение игри за един играч за Xbox One и PlayStation 4. "Pokémon Go" Платформи: Android, iOS Дата на излизане: 6 юли 2016 година. Играта „Pokémon Go“ предизвика глобален феномен, когато бе пусната през 2016 година, насърчавайки феновете на Pokémon да излязат на улицата и да тръгнат да търсят любимите си колекционерски създания. С иновативното си използване на добавената реалност и GPS технологията, „Pokémon Go“ показа на милиони хора нов начин да играят игри. "Candy Crush" Платформи: онлайн, Android, iOS, Fire OS, Windows Phone Дата на излизане: 12 април 2012 година. "Candy Crush!" е може би най-въздействащата игра в този списък. „Candy Crush“ е вероятно играта, която е най-отговорна за това хората, които не играят игри, да играят игри. "Dark Souls" Платформи: PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360, PC, Nintendo Switch Дата на излизане: 22 септември 2011 година. "Dark Souls" постави нов стандарт за екшън игри със своята интензивна битка и потресаваща трудност. Играта "Dark Souls" е създадена, за да предизвиква играчите на всяка крачка и да ги възнаграждава за тяхното търпение и решителност. Вижте седем лесни начина да откривате нови игри за смартфони, които си заслужават