SafeSearch работи като филтър, който блокира неподходящото съдържание в търсачката. Това е подходящо, ако сте родител и искате да скриете определени публикации, които сe показват в резултатите. Активирането на функцията може да е полезно, ако споделяте устройство с други потребители. По подразбиране SafeSearch е автоматично включена за профилите на деца до 12-годишна възраст. Алгоритмите обхващат и изображенията в Google Image Search. Aдминистраторите на мрежи в училищни и образователни институции също използват активно функцията, за да блокират съдържание с неподходящ характер в Google Search. Aко не искате филтрите на SafeSearch да блокират резултатите можете да настроите функцията от Google профила. Ето какви стъпки да следвате, според HowToGeek. Спиране на функцията SafeSearch от десктопа 1. Стартирайте Google Search от предпочитания браузър. 2. Кликнете върху "Settings" в долния десен ъгъл. 3. Изберете "Search Settings". 4. Трябва да поставите отметка в полето пред "Turn on SafeSeaach". 5. Не забравяйте да скролнете до дъното на страницата, за да запаметите промените. 6. Изберете последователно "Save" и "OK" бутона, за да запазите новите настройки. Спиране на SafeSearch от смартфоните 1. Скролнете до дъното на Google страницата. 2. Изберете "Setting" и кликнете върху "Search Settings" от новото меню. 3. От секцията "SafeSearch Filters" дайте разрешение да се показват резултатите. 4.Натиснете "Save" бутона в долната част. 5. На екрана ще видите съобщение с текст "Your Preferences Have Been Saved". 6. Съгласете се с промените, чрез бутона "OK". Oще от Digital: Google разкри защо плаща на производителите на смартфони да инсталират предварително търсачката в смартфоните