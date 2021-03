OnePlus е производител на смартфони с Android, които постепенно започна да се утвърждава като предпочитан бранд, особено за младите потребители. Устройствата на компанията използват OxygenOS софтуер, който е базиран на Android и винаги са привличали внимание с елегантния дизайн. Конкуренцията в сектора е доста сериозна, но поне засега OnePlus успяват да намерят своето място в световния пазар на смартфони. Бъдещето на OnePlus вече не е свързано със съоснователя на компанията, Карл Пей, който реши да се оттегли от своя пост в края на 2020г. Решението да напусне бранда, който създаде заедно с Пит Лау, който продължава да е главен изпълнителен директор е провокирано от желанието да започне нов бизнес. Вече знаем името на неговия стартъп и това е Nothing, като сега Карл Пей представи и първия продукт с това име. Concept 1 са аудио слушалки, които привличат внимание с прозрачния си дизайн. Това е възможно с добавянето на "невидимо" покритие, което показва как изглеждат компонентите във вътрешността. Първият продукт на Nothing са безжични аудио слушалки от типа True Wireless Earbuds (TWS), но това е само част от амбициозната стратегия да се премахнат напълно батериите от продуктовата електроника. Новият бранд смята, че бъдещето е в по-модерни технологии за безжична синхронизация. Прозрачният дизайн на Concept 1 се вписа напълно в тази концепция. Карл Пей също така изрази увереност, че технологиите са изчерпали своя облик, поради което всички устройства вече изглеждат еднакво. Nothing ще опитат да използват съвременните иновации, за да преодолеят този тренд. Техническите спецификации и други детайли за премиерата на Concept 1 все още не са известни. Другите джаджи на Nothing вероятно също ще използват прозрачни елементи. Още от Digital: Най-добрите безжични шумопотискащи слушалки за работа от вкъщи