GoPro е компания, която не се нуждае от представяне. Популярните им устройства на практика създадоха пазара на екшън камери. Водещ приоритет за GoPro са премим моделите от Hero и Max сериите. Стратегията на компаняита включва премиерата на нов флагман през всяка година. По този начин се поддържа интереса на потребителите, но също така GoPro се стреми да предлага старата версия на екшън камерите на максимално изгодна цена. Този бизнес модел има важен принос за успеха на компанията. Настоящото портфолио от White, Sivler и Black модели от Hero серията изразява т.нар. "Good. Better, Best" структурата. Компанията също така инвестира и в производството на Seesion - серия от устройства с компактни размери, малки дисплеи и издръжливи корпуси. Шефът на Go Pro, Ник Удман потвърди пред инвеститорите, че се работи за разширяване на портфолиоото с нови екшън камери. От думите разбираме, че следващият модел няма да има масов характер, а специално съчетание от характеристики, които отговарят на предпочитанията на различни групи от потребители. Технологии като GP2 чипа в Hero 10 ще продължат да се развиват и да намират място в бъдещите устройства на GoPro, съобщава Pocket-Lint. Пътната карта на компанията охбваща разнообразие от интересни дизайнерски решения, които да предложат още повече възможности на взискателните клиенти на GoPro в световен мащаб.