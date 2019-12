Google официално разкриха списъка с победители в разнообразните категории на своя онлайн магазин за приложения. Компанията също така позволи на собствениците на смартфони да се включват в селекцията. Тяхното мнение е важно за Google и доведе до формирането на четири нови категории победители избрани от феновете на мобилните приложения и игри. Ето и селекцията на потребителите за най-добри заглавия в Google Play през тази година, съобщава AndroidAuthority: Best App — Video Editor – Glitch Video Effects Best Game — Call of Duty: Mobile Best Movie — Avengers: Endgame Best Book — Scary Stories to Tell in the Dark Успоредно с това станаха известни и имената на победителите в различните категории избрани директно от Google. Ето имената им: Най-добро приложение на 2019г. Ablo Най-добри приложения за забавление 21 Buttons Ablo Concepts: Sketch, Design, Illustrate Enlight Pixaloop Video Editor: Glitch Video Effects Най-добри приложения Hidden Gems Big Bang AR Hipcamp Camping App MashApp MASSE MelodyVR Най-добри приложения в секция Personal Growth Peloton Scripts by Drops Smarter: Brain Training and Mind Games Wisdo Yoga for Beginners Най-добра игра за 2019г. Call of Duty: Mobile Най-добрите игри в категория Competitive Brawl Stars Call of Duty: Mobile Rumble Stars Football Tacticool — 5v5 Shooter Tennis Clash Най-добрите игри в категория Indie Ailment CHUCHEL Grimvalor Stardew Valley Tiny Room Stories: Town Mystery Най-добрите игри в категория Casual Games Angry Birds Dream Blast Diner Dash Adventures Golf Peaks Mario Kart Tour Vineyard Valley Най-добрите игри в категория Best Innovative Archero Assassin’s Creed Rebellion Auto Chess The Elder Scrolls: Blades Minit Още от Digital: Как да изтегляме приложения, които вече ги няма в Google Play или в App Store