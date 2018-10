Новият дизайн на Google Chrome вече е достъпен за всички потребители и освен промени в интерфейса добавя и доста полезни функционалности. Това е голям ъпдейт, с който се отбелязват 10 години от премиерата на първата версия на уеб браузъра. Най-осезаемата промяна е модерната Material Design тема, но също така можем да персонализираме New Tabe страницата без дори да инсталираме разширения или друг софтуер. Ето какви стъпки да следваме, според HowToGeek. Промяна на иконите на началния екран 1. Chrome 69 предлага опция за персонализация на иконите за бърз достъп, разположение под търсачката. Това може да стане с кликване на "Add Shortcut". 2. Въведете URL aдреса на уеб сайта, който искате да добавите и потвърдете с бутона "Done". Максималният лимит е 10 икони за бърз достъп към началната страница. 3. Ако поставите курсора на мишката върху самите икони ще се появи класическото меню с три точки, с което да редактирате отметката. 4. Можете да променяте още URL адреса или името на иконата. Добавяне на собствен уоплейпър в New Tab страницата 1. Лесно можете да сложите снимка от личната ви колекция или интернет на началната страница. Кликнете върху иконата с форма на зъбно колело в долния десен ъгъл на New Tab страницата. 2. Google предлагат възможност за избор от доста разнообразна колекция от снимки в множество категории. 3. Разбира се можете да добавите и снимка, която съхранявате на компютъра. Гореизброените стъпки са метод да персонализирате началната страница от менюто с настройки на уеб браузъра. Има и много разширения на разработчици от трети страни за Google Chrome, които предлагат сходна функционалност. Все пак от съображения за сигурност винаги е добра идея да си спестим инсталацията на външен софтуер, освен ако не е наложително. Oще от Digital: Как Google Chrome ни предпазва от хакери