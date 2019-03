Вашият смартфон ви гарантира, че винаги ще сте на линия щом някой има нужда от вас. Но има случаи, когато не сме в състояние да отговаряме на всеки лично. Може да сме на важна среща, да пътуваме или просто да имаме нужда от почивка. За щастие, с правилните приложения сега е възможно телефонът ви да отговаря автоматично на входящия поток от известия. От Make Use Of препоръчват тези 4 Android приложения за изпращане на автоматични отговори. Ето кои са те: 1. IM Auto Reply (безплатно) IM Auto Reply ви позволява да конфигурирате отговорите за повечето услуги за незабавни съобщения. Това включва WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram и др. Приложението чете входящите ви известия и използва функцията за бърз отговор. Можете да активирате това за всички приложения или само за тези, които искате да управлявате, когато сте далеч. Ако предпочитате, можете да го активирате само за конкретни контакти, ако не искате да отговаряте на всички. IM Auto Reply също така има възможност да отговаря с различни съобщения въз основа на контакт или група от контакти. 2. Away (безплатна и платена версия) Away разполага с няколко допълнителни инструмента, специфични за WhatsApp, така че ако използвате услугата трябва да го разгледате. Така например можете лесно да изпращате съобщения до човек, който нямате в контактите си в WhatsApp. Плюс това, ако имате нужда по някаква причина, Away също има възможност автоматично да съхранява WhatsApp статусите от всички. Away има няколко професионални функции за настройване на автоматични отговори и е съвместимо с повечето IM приложения като WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, Instagram и др. 3. Auto SMS (безплатно, $2) Нито M Auto Reply, нито Away, поддържат пропуснати повиквания или SMS съобщения. За тази цел има Auto SMS. Auto SMS е предназначен да отговаря на SMS-и и телефонни обаждания, вместо вас. Всичко, което трябва да направите, е да настроите списъка с контакти, които искате да почетете по този начин, да добавите отговор и да го запазите. 4. TextAssured (безплатна и платена версия) TextAssured е многофункционално приложение за настройване на автоматични отговори. Работи с услуги за незабавни съобщения, SMS-и и дори телефонни обаждания. Плюс това, то има множество функции, отсъстващи от останалите приложения, като например възможността за отговор с прикачени файлове. Освен това можете да активирате автоматично TextAssured, когато сте в близост до определено място, например във фитнес залата или когато шофирате. Вижте 5 приложения за съобщения, които гарантират сигурността ни