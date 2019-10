Моtorola актуализираха своето портфолио с премиерата на четири нови смартфона с Android. Въпросните модели носят имената Moto G8 Plus, G8 Play, Moto E6 Play и Моtorola One Macro. Всяко едно устройство е разработено да отговори на различните нужди на потребителите. По този начин смартфоните предлагат атрактивно съчетание от дълъг живот на батерията, висока производителност и добри камери. Най-интересният модел е Motorola One Macro. Този смартфон е оборудван с Macro Vision камера, позволяваща да заснемате обекти на разстояние до два сантиметра. Високото качество на макро снимките ще се гарантира от система за 5х мащабиране и от допълнителен сензор с ултрабърз атвтофокус. Алгоритми с изкуствен интелект допринасят за оптимизацията на композицията, съобщава AndroidCommunity. Moделът има 6.2" дисплей с HD+ резолюция, 4GB RAM, 64GB памет и 4000mAh батерия. Moto G8 Plus и G8 Play също са разработени за мобилна фотография, като "Plus" версията има четворна задна камера с основен 48MP сензор, Night Vision и Depth Sensor, както и 117-градусов обектив. Дисплеят е с 6.3" диагонал при Full HD+ резолюция и съотношение от 19:9. Вградената батерия е 4000mAh и поддържа технологията TurboPower за бързо зареждане. Операционната система е Android 9.0 Pie. Цените започват от €269 в Crystal Pink и Cosmic Blue цветове. Motorola One Macro ще е наличен за €199. Oще от Digital: Какво трябва да имаме предвид когато избираме нов смартфон