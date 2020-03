NVIDIA анонсираха, че ще добавят нови игри към платформата си GeForce NOW всяка седмица. Идеята е това да бъде всеки четвъртък. Целта е геймърите да имат точна представа кога ще излезе новото заглавие. Компанята обещава да се добавят нови игри почти всеки четвъртък. Ето и някои от обявените заглавия : Control, който подържа RTXOn, Arma 2: Operation Arrowhead, Danganronpa: Trigger Happy Havoc, Dungeons 3, Headsnatchers, IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad, Jagged Alliance 2 – Wildfire, and The Guild 3. За да помогне на геймърите да намерят новите заглавия възможно най-лесно всяка добавена игра ще бъде добавена в категория „Game Ready”. NVIDIA казват, че тези игри са оптимизирани за GeForce NOW с подобрения за Game ready драйвера, който обикновенно се предлага за техните графични процесори.