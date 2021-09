Moбилните приложения използват уникални алгоритми, с които персонализират съдържанието за всеки акаунт. По този начин социалните мрежи и услуги като TikTok препоръчват най-подходящото съдържание за индивидуалния профил. Най-добрият начин да настроите алгоритмите съобразно вашия вкус е да харесвате видео клиповете, които ви допадат. Така ще виждате повече подобно съдържание, което респективно може да привлече в по-голяма степен вниманието ви. Може да не сте се замисляли, но обратния процес, а именно "Dislike"-а на клипове в TikTok също може да допринесе за по-качествените публикации, които виждате. Ето как може да харесате или нехаресете видео в TikTok, за да подобрите алгоритмите, които препоръчват съдържание във вашия акаунт, според BusinessInsider: Как да нехаресате TikTok видео 1. Натиснете продължително върху видеото, което да Dislike-нете с "Long Press" на екрана. 2. Допълнително меню ще ви предложи четири опции: "Save Video", "Add To Favorites", "Report" и "Not Interested". 3. Нерахесването на видео става от "Not Interested" секцията на менюто. 4. Кликнете върху "More", за да видите повече детайли. 5. От падащият прозорец можете да изберете "Hide Videos From This User" и "Hide Videos With this sound". Как да използвате Undo и да не харесате видео в TikTok Ако случайно натиснете "Like" бутона върху видео, което не искате да влияе на алгоритъма в профила ви можете просто да натиснете иконата със сърце, за да го премахнете от колекцията с харесани видео клипове. След това няма да виждате видео от съответния профил. Още от Digital: 3 хитрости, които ще направят TikTok профила ви популярен (видео)