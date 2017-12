Никой не е готов да харчи много пари за пътуване и когато дойде време за пътуване със самолет се чудим къде да търсим изгодни билети и как да спестим възможно повече средства. Тези, които пътуват често знаят, че може да намерят чудесни оферти за полети. Те знаят кои са подходящите уеб сайтове за намиране на евтини тарифи, но тези които не пътуват толкова често може да имат нужда от съвет. Ето защо ви предлагаме информацията на Make Use Of за тези 4 начина да намираме евтини полети. 1. SkipLagged (онлайн, Android, iOS) Директните полети често са по-скъпи от тези с прекачвания. Сайтът Skiplagged е оптимизиран за намиране на най-евтиния билет между две дестинации, без значение от броя на прекачванията. Бъдете обаче готови за интересни и иновативни начини да достигнете до желаната от вас дестинация. Например, ако пътувате от София до Франция, понякога може да се окаже, че е по-евтино да си купите билет от София до Испания с престой във Франция и просто да не се качите на вторият полет към Испания. 2. Hopper (Android, iOS) Силата на Hopper е в това, че ви съветва кога е най-доброто време да летите и кога са най-евтините тарифи. Приложението проследява цените, персонализира офертите и ви помага да закупите билети. 3. TripStreak (онлайн) В TripStreak можете да въведете всичките си предпочитания за полети и да ги класирате по желани от вас критерии. Когато търсите полети, TripStreak ще вземе под внимание всички ваши предпочитания за летене. Списъкът с приоритети включва най-ниска цена, най-малко връзки, продължителност на престоя, възстановими билети, Wi-Fi на борда и други. 4. All The Flight Deals (онлайн) All The Flight Deals събира информация за полетите и ви показва онези, които са важни за вас. Приложението иска да въведете оригиналната си локация, след това ви показва всички оферти за полети от вашия град. Това е добра услуга, ако искате да пътувате, но нямате предвид определена дестинация. Вижте най-добрите сайтове за пътуване